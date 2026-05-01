Nakon porodične tragedije kada je kao 12-godišnji dečak izgubio sestru, okrenuo se virtuelnoj stvarnosti. Bežeći do svakodnevne komunikacije sa roditeljima svoje tinejdžerske probleme poveravao je ljudima s druge strane interneta.

Kao detetu bilo mu je interesantno da komunicira kroz forume, a svetlo ekrana ubrzo ga je uvuklo u mračne tunele iz kojih nije mogao da izađe.

Postao je član sekte "Crna ruža" i prošao kroz izopačeno iskustvo koje normalan um ne može ni da zamisli. Gostujući pre tri godine u emisiji "Crna hronika", Aleksandar Stričević govorio je o najjezivijim detaljima svog života u ovom periodu.

- Jako je lako uvući nekoga u neku priču koja nije nesrodna hrišćanstvu. Satanizam je deo hrišćanstva, kada čovek veruje u Boga, veruje i u postojanje lošeg. Razlika je samo u tome što se u satanizmu poštuje Lucifer, pali anđeo. Nekada anđeo svetlosti, najlepši među božijima anđelima, i pao je zbog svoje sujete. Zbog te iste sujete i ljudi padaju u okrilje sekti. Grupno lečenje Kaže da mu je bio potreban kanal komunikacije, kako ne bi opterećivao ljude iz svog okruženja ili članove porodice. Tvrdi da su mu se članovi sekte predstavljali kao prijatelji koji su voljni da ga saslušaju u svakom trenutku. Predstavljali su to kao mesto gde je svako mogao da iskaže svoj problem: - Bodrili su jedni druge, sve je izgledalo kao grupno lečenje. Niko se vama neće predstaviti kao sektaš. Oni misle da je njihovo verovanje istinito i predstaviće se kao prijatelji. Kada jedan dečak vidi tako nešto, kada su nekome bitna vaša osećanja, onda sam se i otvarao.

Njihova diskusija bila je toliko direktna sve do trenutka kada ga nisu upitali "Da li veruje u Boga": - Ja sam tada automatski odgovorio da verujem. Oni su me potom upitali: "Ako je Bog dobar i ako postoji, zašto nije spasao tvoju sestru?" To je bilo pitanje koje je u mojoj dečijoj logici bilo veoma bolno, jer ona nikome nije ništa uradila. To je bila prekretnica, tada su počele priče o duhovnosti, nalaženju sebe i voljenju sebe kao individue - priča Stričević. Zadatak: Ubistvo rođaka Kaže i da je uzdizanje sebe rađeno kroz rituale a da je satanizam samo imitiranje hrišćanstva drugačijim sredstvima. Kako u hrišćanstvu postoji krštenje, tako zu satanizmu postoji "žrtvovanje". Traži se žrtvovanje životinja, ljudi i samog sebe na kraju: - Ja sam na inicijaciji imao zadatak da ubijem svog bliskog rođaka sa određenim brojem uboda nožem. U tom trenutku se i dalje nije pominjao satanizam, već duhovno uzdisanje i dobijanje neke energije zauzvrat. Drugim rečima, ako ubijem nekoga, dobiću moć da prevaziđem svoje probleme i da pomognem i nekom drugom - kaže Stričević i dodaje:

- Ipak sam imao 12 godina i taj pomen noža i uboda me je prosto prestravio i tada sam želeo da prekinem komunikaciju. Međutim tada je krenuo moj progon i zastrašivanje. Zvali su me telefonom i ostavljali poruke sekretarici. Čak sam dobijao fotografije sebe iz škole i u tom trenutku sam bio siguran da žele da me ubiju. Mada sada kada razmišljam to je bilo obično zastrašivanje gde su hteli da ja sam sebi oduzmem život. U nastavku pogledajte Aleksandrovu ispovest:

