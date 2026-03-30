Na mejl adresu redakcije Kurira danas je stigla dojava o navodno postavljenoj bombi u zgradi u kojoj se, pored Kurira, nalaze i redakcije Monda i Espresa.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren, a kontradiverzione ekipe MUP-a trenutno sprovode detaljan pregled objekta.

Zbog bezbednosnih razloga zgrada je u potpunosti evakuisana, dok je rad u objektu privremeno obustavljen.

Policija postupa u skladu sa propisanim procedurama, a detaljan pretres objekta je u toku.

Ovaj incident predstavlja još jedan u nizu napada i pokušaja zastrašivanja medija i novinara, što najoštrije osuđujemo. Svaki vid pritiska na medije i ugrožavanja bezbednosti novinara je neprihvatljiv i zahteva hitnu i odlučnu reakciju nadležnih institucija.