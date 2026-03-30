Na mejl adresu redakcije Kurira danas je stigla dojava o postavljenoj bombi u zgradi u kojoj se, pored Kurira, nalaze i redakcije Monda i Espresa. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren, a kontradiverzione ekipe MUP-a izvršile su detaljan pregled objekta.

Zbog bezbednosnih razloga zgrada je bila u potpunosti evakuisana, a rad je privremeno bio obustavljen.

Nakon završenog pregleda, utvrđeno je da je dojava o bombi bila lažna, objekat je proglašen bezbednim, a zaposleni su se vratili na svoja radna mesta.