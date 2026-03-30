DOJAVA O BOMBI U KURIRU: Zgrada pregledana, zaposleni se vratili na radna mesta
Na mejl adresu redakcije Kurira danas je stigla dojava o postavljenoj bombi u zgradi u kojoj se, pored Kurira, nalaze i redakcije Monda i Espresa. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren, a kontradiverzione ekipe MUP-a izvršile su detaljan pregled objekta.
Zbog bezbednosnih razloga zgrada je bila u potpunosti evakuisana, a rad je privremeno bio obustavljen.
Nakon završenog pregleda, utvrđeno je da je dojava o bombi bila lažna, objekat je proglašen bezbednim, a zaposleni su se vratili na svoja radna mesta.
Ovaj incident predstavlja još jedamupn u nizu napada i pokušaja zastrašivanja medija i novinara, što najoštrije osuđujemo. Svaki vid pritiska na medije i ugrožavanja bezbednosti novinara je neprihvatljiv i zahteva odlučnu reakciju nadležnih institucija.