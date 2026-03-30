Dermatovenerolog dr Jasmina Kozarev, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti laserske i regenerativne medicine, pokrenula je inicijativu usmerenu na podršku ženama koje su prošle kroz lečenje raka dojke - temi o kojoj se, kako ističe, i dalje nedovoljno govori kada je reč o životu nakon bolesti.

Poseban fokus stavila je na ožiljke koje ove žene nose, ne samo kao fizičke tragove, već i kao trajne podsetnike na teško životno iskustvo.

Upravo iz tog razloga, dr Kozarev odlučila je da omogući besplatno uklanjanje malih tetovažnih oznaka koje ostaju na koži nakon radioterapije, a koje su služile za precizno pozicioniranje tokom zračenja.

Dr Kozarev: "Ožiljci od zračenja nisu samo na koži" Foto: Petar Aleksic

Cilj ove inicijative je, kako navodi, da ženama pomogne da povrate osećaj sigurnosti, lepote i samopouzdanja, i da lakše nastave život nakon završene borbe sa bolešcu.

- Ožiljci od zračenja nisu samo na koži. Oni su podsetnik na nešto kroz šta niko ne bi trebalo da prođe. Zato želim da uradim nešto konkretno. Da pomognem. Da dam. Ne zato što je neki poseban dan. Ne zato što je "mesec podrške". Žena zaslužuje brigu i podršku svakog dana. Zato poklanjam tretman uklanjanja tetovažne tačke - one male oznake na mestu gde je bio pozicioniran radioterapijski uređaj - istakla je ona na društvenim mrežama i dodala da je ovo "mali, ali važan korak ka tome da tragovi borbe budu manje vidljivi".

Dodaje da je cilj ove akcije da se ženama omogući da uklone neželjene tragove prošlosti i, makar na simboličan nacin, zatvore jedno teško poglavlje života.