O tome se raspravljalo i na nedavno održanoj konferenciji za novinare.

Hiljade sugrađana prošle skrining, ključne promene otkrivene kod 3%

Prema njihovim odgovorima, najveći zastoji nastaju u dve ključne faze: tokom čekanja na rezultate biometrijskog testiranja, koja su neophodna za izbor terapije, i u proceduri odobravanja terapije od strane komisije RFZO. Ipak, u odnosu na period od pre nekoliko godina, vidljiv je značajan napredak u dijagnostici raka pluća.

O ovome i više, za Kurir televiziju, govorili su dr Mihajlo Stjepanović, direktor klinike za pulmologiju KCS i Olja Ćorović, udruženje ''Punim plućima''.

- Jedan od načina da unapredimo rano otkrivanje bolesti je skrining, zbog čega se on sprovodi i u Klinici za pulmologiju. Zahvaljujući projektu Ministarstva zdravlja i države, skrining se sprovodi već više od godinu dana - rekao je Stjepanović.

Rano otkrivanje spasava živote

Stjepanović je istakao da je više od 4.000 ljudi prošlo skrining, a kod dela njih bolest je otkrivena na vreme, što je omogućilo pravovremene intervencije.

- Tokom ovog perioda, više od 4.000 naših sugrađana prošlo je kroz skrining, a promene su otkrivene kod oko 3% ispitanika, što se približno poklapa sa svetskim statistikama. To znači da nisu znali da su bolesni, ali je bolest otkrivena na vreme, izvršene su operacije i pacijenti su se vratili svojim svakodnevnim aktivnostima - istakao je.

Najveći izazovi trenutno su kašnjenja u analizama i odlukama o terapiji, a deo problema leži u nedostatku referentnih laboratorija - objasnila je Ćorović.

- Na osnovu ankete koju su popunjavali lekari, izvukli smo da su trenutno najveći problemi dugo čekanje na rezultate patohistoloških analiza i vreme koje komisija Fonda provodi donoseći odluke o primeni savremenih terapija. Osnovni problem kod patohistoloških analiza je to što Niš i Kragujevac još uvek nemaju referentne laboratorije - objasnila je Ćorović.

- Iako postoje laboratorije koje mogu raditi nalaze za druge vrste karcinoma, konkretno za karcinom pluća one nisu referentne. Ukoliko bi dobile tu mogućnost, proces bi se značajno ubrzao, jer ne bi bilo potrebe da uzorci sa juga ili zapadne Srbije šalju u Beograd - kaže ona.

