Mlada Anđela Lazarević najbolji je dokaz da Srbija ima generacije koje svojim znanjem, radom i upornošću osvetljavaju obraz naše zemlje širom sveta.

Ova dvadesetogodišnjakinja poreklom iz Vrnjačke Banje, koja već godinama živi i školuje se u Francuskoj, uspela je ono što mnogima deluje gotovo nemoguće - da za samo dve godine završi čak dva izuzetno zahtevna fakulteta, Medicinski i Fakultet za fiziku i hemiju.

Njena priča staje u nekoliko jednostavnih, ali snažnih reči: "Trud, rad i ljubav prema onome što voliš". Upravo tim principima vodila se i sama Anđela na putu ka vrhu.

Da je reč o izuzetnom talentu, potvrđuje i činjenica da je među 1.470 studenata na fakultetu u Nansiju proglašena za najboljeg studenta, dok su joj prestižne institucije u Francuskoj i Švajcarskoj ponudile nastavak usavršavanja i specijalizacije.

Švajcarski univerzitet otišao je i korak dalje - ponudivši joj kompletnu stipendiju kao "natprosečnom studentu".

"Ja sam sanjala o ovome. Verujte. A tajna je u upornosti, volji i naravno inteligenciji. Uvek i uz Božju pomoć", ispričala je Anđela ranije za portal Nova.rs.

Njen put, međutim, nije bio lak. Rođena u porodici koja je, usled teških okolnosti, napustila Kosovo i Metohiju i novi život započela u Francuskoj, Anđela je vrlo rano donela odluku da uspe - ne samo zbog sebe, već i zbog svojih roditelja.

"Moji roditelji su vrlo teško živeli... donela sam odluku da ću jednog dana uspeti i upisati medicinu kako bih mogla da pomognem ljudima", rekla je ona.

Iako nije bila sigurna da će uspeti da upiše željeni fakultet zbog ogromne konkurencije, paralelno je polagala prijemne i za fiziku i hemiju. Kada su joj vrata sva tri studijska programa bila otvorena - odlučila je da pokuša ono što bi retko ko smeo.

Rezultat je istorijski - umesto šest godina, studije je završila za samo dve.

Kada je već na prvoj godini studiranja dekan Medicinskog fakulteta video njene rezultate, ponudio joj je da odmah upiše drugu godinu.

"To sam prihvatila, a isto sam tražila i na druga dva fakulteta. Tako da sam u maju završila umesto jedne šest godina".

Njena posvećenost bila je gotovo nadljudska - danju fakultet, a noću knjiga.

"Naravno da je bilo teško... ali kada imate cilj i volju može sve da se postigne", istakla je, otkrivajući da je često učila do ranih jutarnjih sati, bez mnogo vremena za odmor ili druženje.

Danas, njen trud donosi i konkretne rezultate. Već tokom prakse učestvovala je u operacijama srca, a plan joj je da postane kardiovaskularni hirurg i da se bavi istraživanjem bolesti srca kroz spoj medicine i prirodnih nauka.

Zbog izuzetnih rezultata, dobila je ponudu za specijalizaciju u Švajcarskoj, gde nastavlja usavršavanje, ali ne krije da joj je želja da se jednog dana vrati u Srbiju i pomogne svojoj zemlji.

Sa mladom Anđelom se pre dve godine u Vrnjačkoj banji sastao i Đorđe Milićević, ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen sa koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom.

Njena priča danas inspiriše mnoge mlade ljude, posebno one koji sumnjaju u sebe.

