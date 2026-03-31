Kilogram prasećeg pečenja i ove godine biće najskuplja stavka na vaskršnjoj trpezi jer košta od 2.400 do 2.600 dinara, dok za jagnjeće treba izdvojiti i do 3.200. Uz to, pakovanje jaja od 10 komada ide i do 240 dinara, a na pijacama komad dostiže čak 50. Iako se praznici bliže i potražnja raste i do 40 odsto, trgovci i proizvođači kažu da novih poskupljenja mesa i jaja neće biti.

Pred predstojeće vaskršnje praznike, koje katolički vernici ove godine obeležavaju 5, a pravoslavni 12. aprila, građani uveliko prave računicu koliko će ih koštati praznična trpeza. Kako stvari trenutno stoje, trgovci kažu da su cene već formirane i, uprkos pojačanoj tražnji, ostaće na istom nivou.

Sanja Čelebićanin iz Zajednice živinara Srbije kaže da je veleprodajna cena jaja trenutno oko 12 dinara po komadu i da se ne očekuju promene.

- Potražnja pred Vaskrs raste i do 30, 40 odsto, ali nakon praznika dolazi do pada, pa su maj i jun uvek izazovni za proizvođače. Ipak, cene će ostati iste, a očekujemo i akcije u trgovinama, kao i svake godine - ističe ona.

I u mesarama i pečenjarama takođe kažu da neće biti dodatnog poskupljenja mesa pred praznike.

- Cene su već dovoljno visoke. Ljudi se raspituju za cene, kako radimo i naručuju unapred, obično dva do tri dana ranije.

Veća potražnja za mesom

Kilogram prasetine je 2.590 dinara, a jagnjetine 2.990. Obe vrste mesa su tražene, ali se za Vaskrs ipak češće bira prasetina - kažu nam iz jedne beogradske pečenjare.

Cenovnik mesa

Kad je reč o svežem mesu u marketima, ponuda je raznolika, a cene variraju u zavisnosti od trgovinskog lanca. Kilo svinjetine košta od 600 do 850 dinara, a svinjski but bez kostiju između 600 i 670 dinara. File ide i do 950 dinara, dok je svinjski vrat s kostima jeftinija varijanta i kreće se od 500 do 600 dinara.

Daleko skuplje meso je jagnjetina, pa njeni ljubitelji mogu da je pazare za čak 1.200 dinara po kilogramu. Pileći file se prodaje za 570 do 770 dinara za kilo, dok je celo pile znatno povoljnije i košta između 200 i 270 dinara po kilogramu. Junetina je takođe među skupljim opcijama, pa juneća plećka bez kostiju dostiže iznos i do 1.600 dinara, dok je juneći but za 100 dinara jeftiniji.

Cene svežeg mesa u marketima svinjski but bez kostiju 600-670

svinjetina 600-800

svinjski file 800-950

svinjski kare bez kostiju 650-850

svinjski vrat s kostima 500-600

svinjska leđa s kostima 400-530

svinjska plećka bez kostiju 580-840

pileći file 570-770

pileće grudi 430-470

celo pile po kilogramu 200-270

juneća plećka bez kostiju 1.500-1.600

juneći but bez kostiju 1.400-1.500

jagnjetina 1.200 Cene pečenja

Praseće pečenje se više traži za Vaskrs

praseće pečenje 2.400-2.600

jagnjeće pečenje 2.990-3.200

Iznosi su u dinarima

Jaja, kao nezaobilazan simbol Vaskrsa, dostupna su u različitim varijantama. Pakovanje od 30 komada košta između 470 i 650 dinara u trgovinskim lancima, dok se komad u radnjama kreće oko 16 dinara. Na pijacama su cene šarenije i komad košta od 20 do 50 dinara, dok su bela jaja skuplja i brže se prodaju i koštaju od 40 dinara po komadu.

Jaja obavezna

Pored jaja i mesa, vaskršnja trpeza je bogata i raznim svežim salatama, poput zelene salate, krastavca, kupusa i paradajza, a mnogi domaćini pripremaju i rusku ili mimoza salatu. Suhomesnati delikatesi su deo trpeze, pa se i za njih izdvaja od 1.000 do 3.000 dinara, u zavisnosti od vrste i količine.

Cena jaja već od 12 dinara po komadu

Cene jaja pakovanje 10 komada 160-240

kornet 30 komada 470-650

bela jaja od 200

na pijaci komad 20-50, a bela 40-50 Od 80 do 3.000 dinara dekoracija

Cene uskršnje dekoracije ove godine se kreću od 80 dinara za najjednostavnije ukrase, pa do čak 3.000 dinara za veće i luksuznije figurice poput zečeva i jaja. Najjeftiniji su detalji kao što su slama za korpice, mala gnezda i ukrasna jaja, koji koštaju između 80 i 200 dinara.

Setovi plastičnih ili stiropor jaja mogu se naći za oko 200 do 600 dinara, dok dekorativna jaja i aranžmani idu i preko 300 dinara. Popularne figurice zečeva, pilića i korpice najčešće koštaju od 150 do 500 dinara, dok su bogatije dekoracije poput venaca i većih ukrasa od 1.000 do 1.300 dinara. Za one koji žele luksuzniju trpezu ili dekoraciju doma, cene većih figura i setova idu i do 3.000 dinara.



