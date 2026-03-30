Pada kiša, rastu vodostaji reka.

Da li nam prete poplave i u kojim gradovima Srbije je najkritičnije, za Kurir televiziju, govorio je Dejan Vladiković, hidrolog RHMZ.

- Naš Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na vreme i ona su se ostvarila. Najviše padavina zabeleženo je u zapadnom i jugozapadnom delu Srbije, gde su najviše porasle reke Jadar i Kolubara. Na pojedinim mestima prevaziđene su granice redovne odbrane od poplava, posebno na donjim tokovima ovih reka - rekao je Vladiković.

Dejan Vladiković, hidrolog RHMZ Foto: Kurir Televizija

Talas stiže u Srbiju

Kako je Vladiković istakao, vodostaji su u porastu i talas se približava, ali se u narednim danima očekuje postepena stabilizacija situacije.

- Trenutno je u toku propagacija talasa i na snazi su mere redovne odbrane od poplava, koje će biti potrebne još narednih dana, nakon čega se očekuje smirivanje situacije, jer je u gornjim tokovima već zabeležen pad vodostaja. Na Savi su u toku veliki porasti vodostaja usled obilnih padavina u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Taj talas sada stiže kod nas. Ima dovoljno prostora u koritu, a vrh talasa očekuje se u narednim danima - objasnio je.

Iako se očekuje novi sneg, njegovo postepeno topljenje ne bi trebalo da izazove veće probleme, rekao je Vladiković.

- U narednim danima očekuje se čak i povećanje snežnog pokrivača na višim nadmorskim visinama. Trenutno na Zlataru ima oko 46 cm snega, na Zlatiboru 36 cm, dok ga na drugim planinama ima manje. Od sledećeg vikenda očekuje se topljenje, ali do tada će se vodostaji reka uglavnom vratiti u normalu. Topljenje snega izaziva postepen porast, za razliku od naglih skokova usled kiše, tako da ne očekujemo veće probleme, osim ako se ne poklopi sa novim padavinama - kaže on.

Najugroženiji delovi

Prema rečima Vladikovića, pojedini delovi zapadne Srbije su pod najvećim pritiskom, ali bez naznaka scenarija iz 2014, uz potreban oprez.

- Trenutno najugroženija područja su sliv Jadra, odnosno područja oko Loznice, Krupnja i Lešnice. Kada je reč o Kolubari, situacija kod Valjeva je pod kontrolom, dok su u nizvodnom delu mogući manji porasti. Povećan je i vodostaj Tamnave, posebno u okolini Ćelija i Obrenovca. Nema potrebe za strahom od scenarija poput poplava iz 2014. godine. Ovo je drugačiji tip talasa, izazvan intenzivnim padavinama, dok su poplave 2014. bile znatno ekstremnije. Ipak, oprez je potreban u rizičnim područjima.

UŽIVO POPLAVE OBRENOVAC: 11 ekipa radi dezinfikaciju Obrenovca!

- Najvažnije je pratiti zvanična upozorenja RHMZ-a i nadležnih službi, a ne neproverene informacije. Građani treba da slušaju uputstva Sektora za vanredne situacije MUP-a i javnih preduzeća. Važno je izbegavati boravak u blizini nabujalih reka, ne prilaziti vodi radi fotografisanja i ne izlagati se riziku. Oni koji žive u ugroženim područjima treba da preduzmu mere zaštite, poput premeštanja stvari na više spratove. Reke mogu biti izuzetno opasne kada nadođu, zato je neophodan oprez i odgovorno ponašanje kako bi se izbegle tragedije - zaključio je.

