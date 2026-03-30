Do kraja dana očekuje nas oblačno i hladno vreme, na severu, zapadu i u centralnim krajevima Srbije mestimično sa kišom uz pojačan zapadni i severozapadni vetar, na planinama ponegde sa slabim snegom, u ostalim predelima uglavnom suvo, saopštio je večeras RHMZ.

Foto: RHMZ

Iznad južnog dela Italije će se sledeće noći iu utorak ujutro definisati novi ciklon koji će od srede do nedelje prelaziti od juga Italije preko južnog Balkana ka istoku.

U Srbiji, južno od Save i Dunava će, u tom periodu, pasti najviše kiše. Najveće šanse za 50-100 l/m2 kiše, na širem prostranstvu, će se se nalaziti u Zlatiborskom okrugu, Moravičkom okrugu, Raškom okrugu. Centralni i južni pojas Srbije će, u talasima, dobijati padavine najviše od četvrtka do subote. U proseku će, za sada, pasti do oko 20-40 l/m2 južno od Save i Dunava, saopštio je hailz_srbija.

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Od četvrtka do subote, zbog prisustva vazdušne mase sa relativno niskim temperaturama po visini i dosta oblaka, nizije južnog i centralnog pojasa Srbije će imati temperature od oko 10 i ispod 10 °C preko dana uz prisutne severoistočne i severne vetrove.

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Severnije od Save i Dunava će temperature biti više, do oko 15-18 °C, ali će i tamo biti prisutna severoistočna i severna strujanja u prizemlju.

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Za sedam dana, od ponedeljka, će temperature, nakon prolaska ciklona, ponovo preći 20 °C na prostoru nizija cele Srbije.

Kako je RHMZ saopštio, već od naredne sedmice pretežno sunčano vreme uz porast temperature.

Ne propustiteDruštvoSneg zatrpao delove Srbije, a stiže nam i afrički anticiklon: Ivan Ristić otkrio kakvo će vreme biti za Vaskrs i kad stiže otopljenje
Društvo(VIDEO) SNEG ZAVEJAO SRBIJU, POGLEDAJTE NEVEROVATNE PRIZORE Oglasio se RHMZ, upozorio na kritičnih 36 sati pred nama! Ovde preti da napada 20 cm
DruštvoIvan Ristić najavio produžetak zime: Pašće 50 litara kiše po metru kvadratnom, a evo kada u Srbiju stiže otopljenje
PlanetaZEMLJA PROGUTALA AUTOMOBIL ZA PAR SEKUNDI! Kruži šokantan snimak, usisala ga usred Istanbula! Najveći grad Turske poplavljen, vozila plutaju! (FOTO/VIDEO)
