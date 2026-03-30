Srpski pasoš beleži značajan napredak na globalnoj rang listi, pokazuju najnoviji podaci Henley Passport Index. Prema tim podacima, Srbija je u periodu od 2012. do 2026. godine napredovala sa 45. na 30. mesto, što predstavlja skok od čak 15 pozicija na svetskoj listi.

Ove informacije međunarodnoj javnosti predstavila je Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije, na čijem čelu je Arno Gujon, ukazujući na kontinuirano jačanje međunarodne pozicije Srbije.

Podaci indeksa, koji meri slobodu putovanja na osnovu broja zemalja u koje građani mogu da putuju bez vize, pokazuju da je u poslednjih više od decenije ostvaren značajan napredak. Posebno se ističe činjenica da je ovaj rezultat postignut iako Srbija nije članica Evropska unija niti Šengen zona.

Kako se navodi, ovakav pomak rezultat je dugoročne spoljne politike i širenja mreže međunarodnih odnosa Srbije u prethodnim godinama.

Trend rasta snage srpskog pasoša ukazuje na značajan napredak Srbije u međunarodnim odnosima, ali i na veću mobilnost njenih građana širom sveta.

Foto: Shutterstock

Kako se rangiraju pasoši prema bezviznom pristupu

Henley Passport Index upoređuje bezvizni pristup za 199 različitih pasoša u odnosu na 227 putnih destinacija. Ako viza nije potrebna, tom pasošu se dodeljuje vrednost = 1.

Isto važi i ukoliko se viza može dobiti po dolasku (VOA), kao i u slučaju dobijanja dozvole za boravak ili elektronskog odobrenja za putovanje (ETA) prilikom ulaska u destinaciju.

Ukoliko je viza potrebna, ili ako nosilac pasoša mora unapred da pribavi elektronsku vizu odobrenu od strane države (e-viza), dodeljuje se vrednost = 0. Ovo važi i u slučajevima kada je pre putovanja potrebno državno odobrenje za dobijanje vize po dolasku.

Ukupan rezultat za svaki pasoš jednak je broju destinacija za koje nije potrebna viza (vrednost = 1).