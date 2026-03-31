Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na III stepena Merkalijeve skale, saopštio je Seizmološki zavod Srbije.
podrhtavanje tla
ZALJULJALA SE SRBIJA RANO JUTROS OKO 5! Oglasio se Seizmološki zavod: U ovom mestu registrovan zemljotres od 2,3 po Rihteru
Slušaj vest
Zemljotres magnitude 2,3 jedinica Rihterove skale registrovan je rano jutros, u 5.16 časova, u regionu mesta Tekija.
Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen
Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na III stepena Merkalijeve skale, saopštio je Seizmološki zavod Srbije.
Zemnljotres u Tekiji
Vidi galeriju
Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši