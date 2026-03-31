Slušaj vest

Na mestu gde Crveno more menja boje tokom dana, a vetar sa pučine donosi osećaj potpune slobode, južna Hurgada otkriva svoju mirniju i elegantniju stranu, idealnu za opušten boravak uz more. U zemlji čija istorija traje hiljadama godina i čiji su tragovi i danas vidljivi kroz veličanstvene hramove i drevne gradove, savremeni odmor dobija posebnu dimenziju. Upravo ovde, daleko od gradske vreve, susreću se prostrane peščane plaže, toplo more i ambijent koji je stvoren za bezbrižan odmor.

U tom delu obale smešten je Desert Rose Resort 5★, prostran hotelski kompleks poznat po dobroj usluzi, bogatim sadržajima i jedinstvenoj plaži u obliku lagune. Hotel se nalazi na sopstvenoj peščanoj plaži u južnom delu Hurgade, na oko 10 km od centra grada i aerodroma, što ga čini praktičnim izborom za boravak.

Kompleks zauzima površinu od oko 300.000 m² i sastoji se od devet blokova sa ukupno 909 smeštajnih jedinica. Gostima su na raspolaganju brojni sadržaji, uključujući više bazena, nekoliko à la carte restorana i barova, kao i raznovrsni programi animacije i aktivnosti tokom dana i večeri. U okviru hotela nalaze se i spa centar, salon lepote, kao i sadržaji za sportove na vodi, uključujući ronjenje i jedrenje na dasci.

Posebnu vrednost ovog hotela predstavlja njegova peščana plaža dužine oko jednog kilometra, formirana u obliku lagune sa postepenim ulaskom u more, što je čini pogodnom za porodice sa decom. Pored lagune, gostima su dostupne i dve manje plaže na otvorenom moru, kao i ponton. Jedan deo obale sa koralnim grebenom dodatno privlači ljubitelje podvodnog sveta. Ležaljke, suncobrani i peškiri dostupni su bez doplate.

Smeštajne jedinice opremljene su klima-uređajem, sefom, SAT LCD TV-om, mini barom i kupatilom sa fenom za kosu, pružajući sve uslove za prijatan boravak.

Hotel nudi dve vrste usluge – All Inclusive i Ultra All Inclusive. All Inclusive podrazumeva obroke tokom celog dana u glavnom restoranu, uz samoposluživanje i raznovrstan izbor jela, kao i jedan odlazak u à la carte restoran tokom boravka, uz prethodnu rezervaciju. Gostima su dostupni brojni barovi sa lokalnim alkoholnim i bezalkoholnim pićima, kao i užine tokom dana.

Ultra All Inclusive koncept dodatno uključuje neograničen pristup à la carte restoranima (uz rezervaciju i dostupnost), doručak u posebnom restoranu Del Mar, premium lokalna pića, sveže ceđene sokove i dodatne pogodnosti.

Za ljubitelje aktivnog odmora hotel nudi raznovrsne sadržaje, uključujući tri velika bazena, aqua park sa šest tobogana, kao i brojne sportske aktivnosti poput odbojke na plaži, tenisa, fudbala, košarke, aerobika i gimnastike u vodi. Tokom večeri organizuju se animacije, predstave i zabavni programi u amfiteatru. U zimskom periodu pojedini bazeni i aqua park mogu biti grejani, u zavisnosti od vremenskih uslova i popunjenosti hotela.

Najmlađim gostima namenjeni su dečiji klub, igralište, bazeni i raznovrsni animacioni programi, koji omogućavaju kvalitetno provedeno vreme kroz igru i druženje.

Desert Rose Resort 5★ predstavlja odličan izbor za putnike koji žele spoj prostranog kompleksa, raznovrsnih sadržaja i jedinstvene lagune koja ovaj hotel izdvaja među najatraktivnijim na obali Crvenog mora. Zahvaljujući velikom izboru aktivnosti, pogodnostima za decu i opuštenoj atmosferi, hotel je pogodan kako za porodična putovanja, tako i za sve koji žele aktivan i bezbrižan odmor u Egiptu.

