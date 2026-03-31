Da li je "waste to energy" model ekonomski isplativo rešenje?
Energane, odnosno postrojenja za pretvaranje otpada u energiju, predstavljaju jedno od najperspektivnijih načina za rešavanje problema akumulacije komunalnog otpada, dok istovremeno obezbeđuju dragocenu energiju. Ova postrojenja ne samo da efikasno oslobađaju prirodu i urbane sredine od zagađujućih divljih deponija, već preostali nereciklabilan otpad transformišu u izuzetno vredan resurs, čineći ih ključnim stubom održivog razvoja velikih gradova. Njihov ekonomski model je predmet mnogih studija, ali se većina slaže da energane mogu biti visokoprofitabilne i investiciono i te kako opravdane ako se ispuni nekoliko suštinskih uslova.
Rast globalne ekonomije dovodi do povećanja količina otpada. Populacija na je sve brojnija i Svetska Banka procenjuje da će do 2050. godine biti proizvedeno 3,4 milijarde tona. U tom kontekstu, ali i u kontekstu klimatske agende, važno je svako rešenje koje će doprineti smanjenju otpadnih materija na planeti, a spaljivanje otpada u energanama, odnosno metoda waste-to-energy je korisna opcija.
Energetska efikasnost i dugoročni prihodi
Savremene energane su prava inženjerska čuda koja generišu ogromnu vrednost. Primenom modernih kogenerativnih tehnologija, one iz svake tone komunalnog otpada mogu da proizvedu do 650 kWh električne energije, uz dodatnu proizvodnju od impresivnih 1.000 do 1.100 kWh toplotne energije po toni. Proizvedena toplotna energija služi za daljinsko grejanje gradova i industrijske potrebe, dok se električna energija isporučuje potrošačima i unosi u nacionalnu mrežu kroz dugoročne ugovore o otkupu, garantujući stabilne i ekonomski opravdane prihode decenijama.
Pouzdan model finansiranja
Iako ove inovacije zahtevaju ozbiljna početna ulaganja koja se procenjuju na desetine ili stotine miliona evra, ekonomski model koji omogućava njihovu izgradnju je izuzetno snažan. Glavni pokretač izgradnje ovih projekata je pametan model projektnog finansiranja, čija je uloga značajno porasla poslednjih godina.
Ovaj model pruža znatnu fleksibilnost i sigurnost. Njegov ključni princip je odvajanje investicionog projekta od imovine njegovih sponzora putem kompanije posebne namene (SPV), objašnjava Zero Prepaid. Na ovaj način, finansijeri se oslanjaju isključivo na snažne, stabilne novčane tokove same energane kao na glavni izvor za otplatu i obezbeđenje kredita, što jasno dokazuje koliko su ovi projekti komercijalno isplativi sami po sebi. Ovaj mehanizam takođe omogućava racionalnu raspodelu rizika između vlasnika, kreditora i izvođača radova, čineći investiciju izuzetno stabilnom i atraktivnom.
Još jedna prednost je dostupnost kapitala. U modelima projektnog finansiranja, udeo pozajmljenih sredstava obično iznosi od 70% do 90%. To znači da kompanije i opštine mogu započeti izgradnju energane sa minimalnim sopstvenim ulogom od svega 10% ukupne vrednosti projekta.
Periodi finansiranja, u vidu dugoročnih kredita koji traju od 10 do 20 godina, usklađeni su sa radnim vekom postrojenja, ostavljajući prostor da projekti u periodu od 25 i više godina donesu povrat investicije i zadovolje interese svih učesnika. Nekome taj period može delovati predugo, ali posmatrano iz klimatske vizure, to je relativno kratko vreme, a benefiti su dugoročni. Glavni razlog za taj duži vremenski okvir povraćaja investicije leži u tome što su inovativne tehnologije koje se koriste u preradi otpada izuzetno kapitalno intenzivne, odnosno zahtevaju velika početna finansijska sredstva u ranim fazama razvoja projekta.
Uz profesionalno finansijsko inženjerstvo, podršku država i mehanizme poput subvencija i poreskih olakšica, izgradnja energana predstavlja isplativi adut cirkularne ekonomije.
Koji faktori utiču na troškove energane?
Troškovi energane podrazumevaju kapitalne izdatke, trošak po megavatu instalisane snage i operativne troškove. Drugim rečima, tu spadaju izgradnja, turbine, kupovina/zakup zemljišta kojem se gradi, transport otpada, visokokvalifikovana i operativna radna snaga, filteri, održavanje. Primera radi, za jednostavne tehnike u energanama trošak je 15 do 20 evra, a za napredne 55 do 60 evra. Ako se radi po visokim standardima, početni troškovi se mere u stotinama miliona evra. Zato mnoge razvijene ekonomije u velikim gradovima odavno imaju po nekoliko energana.
Zbog toga, ali i zbog dugog perioda otplate, uspeh i profitabilnost energane direktno zavise od nekoliko ključnih faktora:
Neprekidan dotok sirovina: Da bi se ostvario profit, opština ili kompanija koja naručuje izgradnju energane mora da garantuje neprekidan dotok otpada odgovarajućeg kvaliteta tokom celog perioda od 25 i više godina. S obzirom na to da je napredak u upravljanju otpadom ubrzan, investitori moraju biti sigurni da dobavljač otpada neće dugoročno promeniti način recikliranja i na taj način smanjiti količinu otpada namenjenu energani.
Sastav otpada: Industrijski često ima veću energetsku vrednost od komunalnog otpada.
Finansijske garancije i penali: Zbog potencijalnog rizika u snabdevanju sirovinama, ugovori bi trebalo da uključe finansijske penale za opštine ili kompanije u slučaju da energanu ne snabdevaju dovoljnom količinom otpada.
Dugoročna podrška i povoljan regulatorni okvir: Zbog dugog perioda isplativosti, neophodna je stabilna podrška vlada i opština. To uključuje mehanizme poput gorepomenutog projektnog finansiranja (čiji rokovi obično traju do 20 godina), dugoročnih koncesionih kredita, podsticaja i poreskih olakšica.
Prihodi za održavanje ovakvih postrojenja dolaze upravo po cirkularnom principu. Dobijaju se od prodaje električne i toplotne energije, ali i od naknada za prijem i obradu zemljišta. Takođe, industrija plaća da bezbedno zbrinjava otpad u energanama. Građani je plaćaju kroz komunalne usluge, industrija kroz zbrinjavanje u postrojenjima namenjenim za to.
Na taj način svako u lancu učestvuje u finansiranju zbrinjavanja otpada koji se ne može reciklirati. Prevencija nastanka otpada je suština, ali ako ni to ni reciklaža ne urade dovoljno, visokostručno spaljivanje nereciklabilnog otpada je skupa, ali efikasna metoda. Kada su izgrađene planski i ako korisne stručna procesna rešenja, energane stabilizuju snabdevanje energijom građana i privrede, doprinose dekarbonizaciji, smanjuju štetan deponijski prostor i mogu postati ekonomski opravdane.