Energane, odnosno postrojenja za pretvaranje otpada u energiju, predstavljaju jedno od najperspektivnijih načina za rešavanje problema akumulacije komunalnog otpada, dok istovremeno obezbeđuju dragocenu energiju. Ova postrojenja ne samo da efikasno oslobađaju prirodu i urbane sredine od zagađujućih divljih deponija, već preostali nereciklabilan otpad transformišu u izuzetno vredan resurs, čineći ih ključnim stubom održivog razvoja velikih gradova. Njihov ekonomski model je predmet mnogih studija, ali se većina slaže da energane mogu biti visokoprofitabilne i investiciono i te kako opravdane ako se ispuni nekoliko suštinskih uslova.

Rast globalne ekonomije dovodi do povećanja količina otpada. Populacija na je sve brojnija i Svetska Banka procenjuje da će do 2050. godine biti proizvedeno 3,4 milijarde tona. U tom kontekstu, ali i u kontekstu klimatske agende, važno je svako rešenje koje će doprineti smanjenju otpadnih materija na planeti, a spaljivanje otpada u energanama, odnosno metoda waste-to-energy je korisna opcija. Energetska efikasnost i dugoročni prihodi

Savremene energane su prava inženjerska čuda koja generišu ogromnu vrednost. Primenom modernih kogenerativnih tehnologija, one iz svake tone komunalnog otpada mogu da proizvedu do 650 kWh električne energije, uz dodatnu proizvodnju od impresivnih 1.000 do 1.100 kWh toplotne energije po toni. Proizvedena toplotna energija služi za daljinsko grejanje gradova i industrijske potrebe, dok se električna energija isporučuje potrošačima i unosi u nacionalnu mrežu kroz dugoročne ugovore o otkupu, garantujući stabilne i ekonomski opravdane prihode decenijama. Pouzdan model finansiranja Iako ove inovacije zahtevaju ozbiljna početna ulaganja koja se procenjuju na desetine ili stotine miliona evra, ekonomski model koji omogućava njihovu izgradnju je izuzetno snažan. Glavni pokretač izgradnje ovih projekata je pametan model projektnog finansiranja, čija je uloga značajno porasla poslednjih godina. Ovaj model pruža znatnu fleksibilnost i sigurnost. Njegov ključni princip je odvajanje investicionog projekta od imovine njegovih sponzora putem kompanije posebne namene (SPV), objašnjava Zero Prepaid. Na ovaj način, finansijeri se oslanjaju isključivo na snažne, stabilne novčane tokove same energane kao na glavni izvor za otplatu i obezbeđenje kredita, što jasno dokazuje koliko su ovi projekti komercijalno isplativi sami po sebi. Ovaj mehanizam takođe omogućava racionalnu raspodelu rizika između vlasnika, kreditora i izvođača radova, čineći investiciju izuzetno stabilnom i atraktivnom.

Još jedna prednost je dostupnost kapitala. U modelima projektnog finansiranja, udeo pozajmljenih sredstava obično iznosi od 70% do 90%. To znači da kompanije i opštine mogu započeti izgradnju energane sa minimalnim sopstvenim ulogom od svega 10% ukupne vrednosti projekta. Periodi finansiranja, u vidu dugoročnih kredita koji traju od 10 do 20 godina, usklađeni su sa radnim vekom postrojenja, ostavljajući prostor da projekti u periodu od 25 i više godina donesu povrat investicije i zadovolje interese svih učesnika. Nekome taj period može delovati predugo, ali posmatrano iz klimatske vizure, to je relativno kratko vreme, a benefiti su dugoročni. Glavni razlog za taj duži vremenski okvir povraćaja investicije leži u tome što su inovativne tehnologije koje se koriste u preradi otpada izuzetno kapitalno intenzivne, odnosno zahtevaju velika početna finansijska sredstva u ranim fazama razvoja projekta. Uz profesionalno finansijsko inženjerstvo, podršku država i mehanizme poput subvencija i poreskih olakšica, izgradnja energana predstavlja isplativi adut cirkularne ekonomije. Koji faktori utiču na troškove energane?