Iako se kalendarski približavamo 1. aprilu, datumu kada prestaje zakonska obaveza korišćenja zimskih pneumatika, Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije upućuje važan apel svim vozačima da ne žure sa zamenom, jer trenutni vremenski uslovi, sa obilnim padavinama i temperaturom koja je i dalje niska, čine letnje gume nebezbednim izborom.

- Letnji pneumatik na temperaturama ispod 7 stepeni gubi svoju elastičnost, što značajno produžava zaustavni put i smanjuje stabilnost vozila - rekao je pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković.

Savet vozačima je da sačekaju stabilizaciju vremena, naveo je Koković i istakao da "bezbednost nas i naše porodice nema cenu, a nekoliko dodatnih dana vožnje sa zimskim gumama neće oštetiti pneumatik onoliko koliko jedna greška na klizavom putu može da košta".

Minimalna šara zimskih pneumatika 4 mm

On je podsetio vozače da je minimalna šara zimskih pneumatika 4 mm, dok letnji pneumatici moraju da imaju šaru čija je dubina viša od 1,6 mm.

- Posebno želimo da skrenemo pažnju na pešake, odnosno jednu od ranjivih kategoriju učesnika u saobraćaju, koji imaju udeo i do 26 odsto u ukupnom broju smrtno stradalih lica u saobraćaju na putevima Republike Srbije. Skoro svako četvrto smrtno stradalo lice je pešak, a polovina njih je starija od 65 godina - rekao je Koković za Tanjug, a prenosi Blic.

Obilne kiše i loša vidljivost drastično povećavaju rizik od nezgoda u saobraćaju. Kada pada jaka kiša, vozači imaju znatno manji pregled situacije na putu, dok pešaci, zaklonjeni kišobranima i kapuljačama, često ne mogu adekvatno da procene brzinu vozila koja im se približavaju, napomenuo je Koković.

- Apelujemo na vozače da u naseljenim mestima i zonama škola maksimalno smanje brzinu, prilagode je uslovima saobraćaja i stanju puta, jer je na mokrom kolovozu svaka sekunda reagovanja presudna. Poseban apel pešacima da kolovoz prelaze isključivo na pešačkim prelazima i da budu dodatno oprezni", naglasio je Koković.

Ranjive kategorije učesnika u saobraćaju

Posle duge zime, rekao je Koković, na pragu smo lepšeg vremena koje će na naše ulice izmamiti veliki broj motociklista, mopedista, biciklista i vozača električnih trotineta, a to su takođe ranjive kategorije učesnika u saobraćaju koji čine polovinu poginulih lica u saobraćaju na našim putevima.

- Nakon duge zimske pauze, vozači automobila se ponovo navikavaju na prisustvo dvotočkaša, koji su zbog svoje siluete teže uočljivi. Pozivamo motocikliste da ne precenjuju svoje sposobnosti i stanje asfalta koji je još hladan pa stepen prianjanja nije onakav kakav bi trebalo da bude, a vozače automobila podsećamo da redovno proveravaju mrtav ugao, da koriste migavce i pomenute ranjive učesnike u saobraćaju doživljavaju kao ravnopravne učesnike u saobraćaju", istakao je Koković.

Prema njegovim rečima, samo uz uzajamno poštovanje i maksimalnu opreznost možemo da osiguramo da početak prolećne sezone prođe bez tragičnih posledica.

I ove godine zabeležen je opadajući trend stradalih lica u saobraćaju, trenutno je 20 odsto manje poginulih u odnosu na isti period prošle godine.

"Cilj je da opadajući trend stradanja bude što veći, težeći ka jedino prihvatljivom 'viziji nula' stradalih u saobraćaju. To je jedino moguće 'zajedno i bezbedno'. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge", rekao je Koković.