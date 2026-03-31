Slušaj vest

Kulturno dobro Republike Srbije - rečni monitor "Sava", usidren kod Brankovog mosta, biće otvoren za posetioce od 1. aprila 2026. godine.

Brod "Sava" izrađen je 1904. godine u brodogradilištu u Budimpešti pod imenom "Bodrog" i učestvovao je u dejstvima na početku Prvog svetskog rata. Nakon završetka rata, dodeljen je Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Brod je 1919. godine preimenovan u "Sava", po naređenju kralja Petra Prvog Karađorđevića i bio je u upotrebi sve do 1959. godine.

1/23 Vidi galeriju Ratni brod monitor "Sava" Foto: Zorana Jevtić

Monitor "Sava" remontovan je u periodu od 2016. do 2018. godine i svečano otvoren za javnost 2021. godine, čime je postao jedinstveni muzejski prostor na vodi.

1/3 Vidi galeriju Ratni brod monitor "Bodrog" Foto: Ministarstvo odbrane

Posetioci će od 1. aprila imati priliku da obiđu ovaj značajan istorijski eksponat svakog radnog dana, osim ponedeljka, u periodu od 10 do 17 časova, subotom od 10 do 18 časova, dok je nedeljom radno vreme od 10 do 14 časova.

Ulaznice za obilazak Vojnog muzeja važiće i za posetu rečnom monitoru "Sava", kao i obrnuto, čime je posetiocima omogućeno da kroz jedinstvenu celinu upoznaju deo bogate vojne i kulturne baštine Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova kao što su kiša i jak vetar, izložbena postavka se zatvara.