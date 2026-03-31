Posetite brod sa kog je počeo Prvi svetski rat: Rečni monitor "Sava" otvoren za posetioce od 1. aprila
Kulturno dobro Republike Srbije - rečni monitor "Sava", usidren kod Brankovog mosta, biće otvoren za posetioce od 1. aprila 2026. godine.
Brod "Sava" izrađen je 1904. godine u brodogradilištu u Budimpešti pod imenom "Bodrog" i učestvovao je u dejstvima na početku Prvog svetskog rata. Nakon završetka rata, dodeljen je Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Brod je 1919. godine preimenovan u "Sava", po naređenju kralja Petra Prvog Karađorđevića i bio je u upotrebi sve do 1959. godine.
Monitor "Sava" remontovan je u periodu od 2016. do 2018. godine i svečano otvoren za javnost 2021. godine, čime je postao jedinstveni muzejski prostor na vodi.
Posetioci će od 1. aprila imati priliku da obiđu ovaj značajan istorijski eksponat svakog radnog dana, osim ponedeljka, u periodu od 10 do 17 časova, subotom od 10 do 18 časova, dok je nedeljom radno vreme od 10 do 14 časova.
Ulaznice za obilazak Vojnog muzeja važiće i za posetu rečnom monitoru "Sava", kao i obrnuto, čime je posetiocima omogućeno da kroz jedinstvenu celinu upoznaju deo bogate vojne i kulturne baštine Srbije.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova kao što su kiša i jak vetar, izložbena postavka se zatvara.
Pozivamo građane da posete rečni monitor "Sava" i upoznaju se sa jednim od najznačajnijih svedoka istorije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.