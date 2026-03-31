Marko Živulović (33) iz Zaječara uradio je što nikada niko nije - 10 dana bukvalno je kampovao na parkingu Kliničkog centra u Nišu, a sve da bi bio blizu na petnaestak metara tek rođenom sinu i supruzi.

Živeo je u kolima, a sve da bi im bio blizu.

- Supruga J.Ž. (29) je desetak dana pre porođaja prebačena za Niš zbog visokog pritiska. Ja sam tada ostao u Zaječaru. Supruzi je u susret izašla žena koja je tamo ležala, davala joj svoj mobilni i tako smo komunicirali. Čim su mi javile da je porođaj krenuo, seo sam u kola i pošao. Ni ja nisam znao da ću toliko ostati - kaže presrećni mladi otac koji je stigao sa porodicom u Zaječar.

Beba u inkubatoru

Njegova žena je porođena carskim rezom, a sinčić je bio nekoliko dana u inkubatoru. Čim su lekari sanirali probleme nakon 10 dan a svo troje su krenuli put Zaječara.

Ovako je Marko spavao u kolima Foto: Privatna arhiva

Ovaj mladi otac, čim je stigao u Niš, parkirao se na parkingu ispred KC Niš i živeo u kolima deset dana i noći, a sve da bi bio bliži supruzi i detetu. Prozor njihove sobe bio je na 15-tak metara od automobila.

Vredelo je

- Ma ništa mi nije bilo teško, samo sam brinuo za suprugu i sinčića. Spavao sam u kolima, pokrivao se sa tri ćebeta. Mobilni sam punio u obližnjem kafiću gde sam koristio i toalet, tuširao sam se na bazenu Čair gde imaju tuševe...Sve je to nebitno, važno da smo bili zajedno što kažu, i u dobru i u zlu. Suprugu sam video samo kroz prozor a sinčića samo jednom kada su me obukli ko ’’svemirca’’ i odveli do stakla sa inkubatorom. Ma svaki sekund je vredeo, jedva sam čekao da ih zagrlim - kaže nam Marko.

On je supruzi kupovao sve što joj treba, vodu, pereke, lekove...Ostavio bi na portirnici, a sestre su joj odnosile.