Učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji uskoro očekuje uskršnji raspust, a onda i kraći predah za prvomajske praznike. To će ujedno biti i poslednji odmor pre početka letnjeg raspusta.

Prema školskom kalendaru za školsku 2025/26. godinu, objavljenom na sajtu Ministarstva prosvete, đaci u Srbiji imaju ukupno pet raspusta. Prvi je realizovan u novembru, zatim je usledio zimski raspust, potom i pauza povodom dana držav nosti - Sretenja u februaru, dok su preostala još dva prolećni i prvomajski odmor.

Za razliku od pojedinih godina, Uskrs i Prvi maj ove godine nisu vremenski blizu, pa će prolećni raspust biti podeljen u dva dela – uskršnji i prvomajski.

Jedni đaci odmaraju 4, a drugi 11 dana

Termini raspusta razlikuju se u zavisnosti od regiona. U centralnoj Srbiji prolećni raspust počinje na Veliki petak, 10. i traje do utorka, 14. aprila. U Vojvodini raspust počinje ranije jer se Katolički uskrs obeležava 5. aprila. Đaci su na pauzi od petka 3. aprila do 14. aprila kada se i ostali učenici u zemlji vraćaju u školske klupe. Tako će đaci u Vojvodini imati bezmalo dve nedelje odmora, znatno duže nego njihovi vršnjaci u centralnoj Srbiji.

Raspust za Praznik rada

Nakon aprilskog raspusta sledi i kratka pauza za Prvi maj. Zvanični neradni dani biće 1. i 2. maj, dok se zbog toga što 3. maj pada u nedelju formira produženi vikend od tri dana.

Dodatna pogodnost za porodice jeste to što se deo školskog raspusta poklapa sa državnim i verskim praznicima. Tokom uskršnjih praznika neradni dani traju od 10. do 13. aprila, počev od Velikog petka, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima.

