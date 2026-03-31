U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije (UKCS) prvi put je urađena endoskopska metoda lečenja refluksne bolesti jednjaka - "Transoral Incisionless Fundoplication" (TIF), čime je Srbija postala jedna od prvih zemalja u Evropi u kojima se ova procedura radi, rekla je danas internista gastroenterolog Klinike za gastroenterohepatologiju UKCS prof. dr Aleksandra Pavlović Marković.

Proceduru TIF radio je tim lekara UKCS na čelu sa profesorkom Pavlović Marković, a uz saradnju sa gastroenterologom, profesorom Rehanom Hajdrijem iz londonske "Klivlend" klinike, koji je zbog te proceudre doputovao u Beograd.

On je naglasio da se oseća posebno privilegovano jer su, kako je poručio, dostigli važan cilj na Klinici za gastroenterohepatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS), zajedno sa prof. dr Aleksandrom Pavlović Marković i njenim timom.

- Oni su prvi put uradili proceduru koja se zove "Transoral Incisionless Fundoplication" (TIF). To je endoskopska procedura za pacijente sa refluksnom bolesti jednjaka. To je procedura koju smo u Evropi počeli da izvodimo pre otprilike sedam godina. Ja sam im je predstavio i blisko sam sarađivao sa njenim timom tokom proteklih šest meseci, sarađivali smo sa Ministarstvom zdravlja Srbije, kliničkim centrom i Klivlend klinikom u Londonu. Dva lekara su došla i i bila sa nama u Londonu, obučavala su se i bilo je zaista divno videti ih kako obavljaju ove dve operacije u Beogradu. Nadam se da su to prve operacije od mnogih koje slede i koje će pomoći mnogim pacijentima u godinama koje dolaze - poručio je ovaj londonski gastroenterolog u telefonskom razgovoru za Tanjug, a preneo Telegraf.

Na pitanje šta nova procedura znači za pacijente, profesor Hajdri kaže da je korist ogromna.

- To su pacijenti koji žive sa simtomima refluksne bolesti jednjaka, uzimaju lekove da smanje količinu kiseline do kraja života, a ovi lekovi imaju nuspojave. Ova procedura traje 30 minuta endoskopski, i ne samo da otklanja simptome koje imaju, već oni više ne moraju da piju lekove. To je procedura koja menja život za njih, ali i za doktore koji izvode operaciju, ona je odskočna daska u njihovim karijerama, učenje novih tehnika, a takođe znači da ovi pacijenti ne moraju da idu na invazivniju operaciju. Ovo je procedura koja se obavlja endoskopski, nije potrebna operaciona sala. Korist je ogromna, ne samo zdravstvena, već i ekonomska, institucionalna, kad se leče ovi pacijenti, mislim da svi treba da budu veoma ponosni na ono što su postigli ovde - poručio je on.

Govoreći o saradnji sa srpskim lekarima, ovaj londonski stručnjak kaže da ima samo reči hvale za profesorku Pavlović Marković, njen tim i kako ističe, čitavu srpsku lekarsku zajednicu.

- Imao sam sreće da putujem svetom, i nikada nigde nisam dočekan sa takvom ljubaznošću i gostoprimljivošću, sa takvom predanošću i veštinama koje tim u Beogradu ima. Siguran sam da je ovo samo početak i da će mnoge nove procedure biti uvedene. I mislim da je veoma važno reći da je njena vizija osvežavajuća za videti, jer inovacija u zdravstvenoj nezi nije laka, i već smo razgovarali o tome da više doktora dođe u Klivlend i veoma sam uzbuđen što imam ulogu u ovom putovanju srpske endoskopije - poruka je profesora Hajdrija.

Minimalno invazivna procedura, bez rezova i sečenja

Internista gastroenterolog UKCS prof. dr Aleksandra Marković Pavlović kaže da je ponosna na saradnju koju imaju sa profesorom iz Londona.

Ona je istakla je da je reč o minimalno invazivnoj proceduri koja za cilj ima lečenje refluksne bolesti jednjaka, narodski rečeno - gorušice.

- To je endoskopska metoda, takozvana TIF procedura koja se do sada radila u osam zemalja u Evropi, dakle mi smo ipak među prvim zemljama i mi smo ponosni na to što je naša Klinika za gastroenterologiju uradila ovu proceduru - poručila je dr Pavlović Marković.

Ona je pojasnila da je reč o transoralnoj proceduri, koja se endoskopski plasira kroz usta, što znači da nema hirurgije, nema reza i sečenja.

- To je i veliki benefit za pacijenta zato što dobijamo obavijanje želuca oko donjeg dela jednjaka i mehanički štitimo sluznicu jednjaka od refluksa i vraćanja želudačne kiseline u donji deo jednjaka. Nije hirurška metoda, postoji nešto slično hirurško-laparoskopski, a to je metoda koju su naši hirurzi sa Prve hirurške klinike uradili treći u Evropi pre nekoliko godina, ali ovo je sad samo endoskopska metoda. Procedura traje samo pola sata, pacijent već sutradan ide kući - navela je ona.

Dr Pavlović Marković naglašava da su uradili dve procedure uz pomoć profesora Rehana Hajdrija i ekipe sa Prve hirurške klinike.

Na pitanje koliki je značaj endoskopije u lečenju gastroenteroloških problema, profesorka Pavlović Marković ističe da je ustvari endoskopija "kraljica" gastroenterologije.

- To je centralna tačka gastroenterologije i predstavlja pregled unutrašnjih šupljih organa, želuca, dvanaestopalačnog creva, debelog creva - jednim fleksibilnim instrumentom sa optikom i sa svetlom. To je sigurna metoda i ne dijagnostikujemo mi samo poremećaje gastrointestinalnog trakta, nego i terapijski delujemo. Ovim metodama skidamo polipe, karcinome do nivoa ispod same sluznice, ulazimo u pankreas, dreniramo ciste... - pojasnila je ona.

Dr Pavlović Marković je posebno ukazala na to da je ceo projekat dovođenja nove procedure u Srbiju zapravo projekat ministra zdravlja dr Zlatibora Lončara.

Edukacija naših lekara u Londonu

- On je uputio naša dva doktora na kliniku Klivlend u Londonu, gde su se oni prvo edukovali, jer ne može samo stručnjak iz Londona da dođe ovde da pomogne da se uradi procedura, bez prethodne obuke naših lekara. Imamo veliku podršku Ministarstva zdravlja i njegovog tima, da uputimo naše doktore na edukaciju i obuku za najsavremenije metode. Ovo su skupe metode, svi aparati i instrumenti su skupi, a mi radimo u novim zgradama, kompletno savremeno opremljenim i prilagođenim prostorijama, tako da je adresa kojoj se apsolutno zahvaljujemo Ministarstvo zdravlja - poručila je ona.

Pavlović Marković dodaje i to, da imajući u vidu da je ministar Lončar hirurg, on uvek zna šta im je potrebno i ta podrška je od velikog značaja.

- Ono o čemu u budućnosti želimo da govorimo to je uvođenje veštačke inteligencije (AI) u mnogo većoj meri u UKCS i za to imamo njegovu veliku podršku - naglasila je ona.

Refluksna bolest jednjaka, ili narodski rečeno gorušica, prema rečima dr Pavlović Marković u velikoj meri otežava život pacijentima, jer je reč o vraćanju želudačne kiseline u donji deo jednjaka.

- Razlozi su različiti, ali jedan od glavnih jeste postojanje želudačne kile ili usporeno pražnjenje želuca. Između 30 i 50 odsto populacije ima ili sporadične ili kontinuirane probleme zbog toga - zaključila je ona.