Drama koja je uzdrmala javnost i otvorila pitanje bezbednosti najmlađih - dete zaključano u toaletu vrtića u Vršcu, dok majci govore da je nestalo.

Kako je moguće da dete ostane zaboravljeno iza zaključanih vrata, ko je zakazao u lancu odgovornosti i koliko su naša deca zaista bezbedna tamo gde bi trebalo da budu najzaštićenija, za Kurir televiziju, govorila je Dijana Katilović, majka troipogodišnjeg dečaka.

- Dobro smo, prošlo je mesec dana. Dete ide kod psihologa, radimo sa njim, polako smo se smirili - još uvek radimo na tome da prevaziđe strah i traumu. Otišla sam po njega 23. februara u vrtić i zatekla zaključana vrata. Pozvala sam glavnu vaspitačicu da mi otvori vrata, ali mi je rekla da je moje dete već otišlo odnekud kući. Nisam znala šta da mislim, pitala sam ko je odveo dete, a ona mi je rekla da proverim sa roditeljima. Rekla sam da ga nisu uzeli, ja sam upravo došla. U tom trenutku nisam znala ko je mogao da ga uzme - rekla je Katilović.

Drama u zaključanom vrtiću

Katilović je opisala kako je dete ostalo zaključano u toaletu dok je čekala da dežurna vaspitačica otključa vrata, što je izazvalo veliki strah i paniku.

- Morala sam da čekam da se dežurna vaspitačica vrati iz kuće i otključa vrtić. Sećam se da mi je jedna žena predložila da odem u policiju da prijavim slučaj, ali dok sam krenula, vaspitačica je stigla i otključala vrata. Dete sam zatekla u hodniku, treslo se i vikalo "mama". Zaključano je bilo u toaletu jer ga, kako sam kasnije saznala, koriste i stanari dvorišnih stanova - kaže ona.

Dodala je da je dete bilo zaključano dva i po minuta, ali da je, kako kaže Katilović, trajalo mnogo duže, možda čak 15 minuta.

- Dete je pohađalo vrtić "Leptirić" od novembra 2025. godine. Osoblje se oglasilo i izvinilo nakon incidenta, ali izvinjenje meni ništa ne znači. Juče sam bila u vrtiću i rekli su mi da je slučaj završen - 20 odsto od plate za mart mesec kao kazna za odgovornu osobu. Smatram da je to strašno blaga kazna za ovako ozbiljan incident - navela je Katilović.

Pravna reakcija

Kako je rekla, ispisala je dete iz vrtića, čeka upis u drugi, angažovala je advokata i planira tužbu, dok dete i dalje nosi traumu od incidenta.

- Ispisala sam dete iz tog vrtića i pokušavam da ga prebacim u drugi, ali moram da čekam upis 15. aprila, što mi nije logično jer tražim samo prebačaj, a ne novi upis. Takođe sam angažovala advokata i planiram da pokrenem privatnu tužbu protiv vrtića. Nakon incidenta, moje dete je bilo u velikom šoku, tresao se i plakao. Trudim se da razgovaram s njim samo kada on to želi. Kaže samo "mama, ja sam te tražio, bio sam zaključan." Trauma je ostala i verovatno će ostati dugo - istakla je.

Priznala je da je izgubila poverenje u osoblje vrtića i poziva druge roditelje koji su doživeli slične situacije da se jave kako bi se sprečilo da se ovakve drame ponove.

- Ne znam šta da kažem. Mislila sam da mogu da verujem ljudima koji rade s decom, ali izgubila sam poverenje. Sada ne znam kome mogu da verujem da će moje dete biti bezbedno. Čula sam da se nešto slično nalik ovoj situaciji desilo, ali ne bih o tome govorila javno jer ne želim da ugrozim ljude koji su to doživeli. Volela bih da se ti roditelji jave i da zajedno pokušamo da se ovakve situacije više nikome ne dese - zaključila je Katilović.

