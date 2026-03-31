Slušaj vest

Prava drama odigrala se u jednoj beogradskoj bolnici kada je dvomesečna beba primljena u teškom stanju i hitno priključena na aparate za disanje, nakon što joj je otac, navodno, dao gazirani sok.

Prema svedočenju koje se proširilo društvenom mrežom Threads, beba je u bolnicu doneta "siva u licu", dok su lekari odmah reagovali i započeli borbu za njen život.

Beba je u bolnicu doneta siva u licu.

- Sedim u čekaonici. Uleće svita od 12 ljudi. Nose dvomesečnu bebu sivu u licu. Prebacuju je na intubaciju. Pita doktor šta se desilo. Otac i poglavica delegacije, odgovara: "Dao sam mu ladan Pepsi!". Osećam gnev. I glavni junak priče, i ja, i svako, treba da zna da se bebi daje samo mleko i voda. Koje je pravo odojčeta? Da li je ista naša roditeljska odgovornost i osnovno znanje? I zašto nije? - napisala je jedna žena na mreži Threads, a njena objava izazvala je lavinu reakcija - od šoka i neverice do besa korisnika koji upozoravaju na nedostatak osnovnog znanja o nezi novorođenčadi.

Foto: Printscreen/threads

Mnogi su postavili i šire pitanje - koliko su roditelji informisani o osnovnim pravilima ishrane beba i da li je potrebno više edukacije kako bi se ovakvi slučajevi sprečili.

Iako konkretan slučaj nije zvanično potvrđen od strane zdravstvenih institucija, medicinski stručnjaci godinama upozoravaju da davanje gaziranih i zaslađenih napitaka bebama može imati ozbiljne posledice.

Objava žene izazvala je brojne reakcije. Foto: Shutterstock

Kod odojčadi, organizam nije razvijen da vari takve napitke, a unos gaziranih pića može dovesti do:

gušenja i aspiracije tečnosti u pluća

naglih poremećaja disanja

problema sa varenjem

ozbiljnih metaboličkih poremećaja

U najtežim slučajevima, kao što se sumnja u ovom događaju, može doći i do potrebe za mehaničkom ventilacijom, odnosno intubacijom.

Šta sme da pije beba

Bebe u prvim mesecima život apiju isključivo mleko.

Pedijatri naglašavaju da se bebama u prvim mesecima života daje isključivo:

majčino mleko ili adaptirana formula

voda (u određenim situacijama i po preporuci lekara)