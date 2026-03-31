Zvanična preporuka od 1.aprila je da zimske gume na automobilima treba zameniti letnjim. Tim povodom Agencija za bezbednost saobraćaja uputila je važan apel svim vozačima da ipak ne žure sa zamenom, jer trenutni vremenski uslovi, sa obilnim padavinama i temperaturom, čine letnje gume još nebezbednim izborom.

Letnje gume nisu zakonska obaveza i ne moraju se koristiti u toku proleća i leta, ali zbog bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, one su svakako potreba.

- Niske temperature i padavine koje su ovih dana prisutne mogu odložiti zamenu guma za 7-8 dana. To nije obaveza, ali jeste preporuka i mislim da je dobro da do sledećeg vikenda ostanemo na tim zimskim gumama.

Zimske gume su mnogo mekše od letnjih i bolje prijanjaju. U jutarnjim satima imamo takozvane zamke, odnosno inje, hladovine, poledicu i sve je to nešto na šta zimske gume bolje reaguju nego letnje - objasnio je Čedomir Brkić, automobilista.

Kako kaže, zamena zimskih guma za letnje je potrebna zbog dolaska visokih temperatura, zimske gume su mekše i one se na visokim temperaturama kidaju i oštećuju.

"Gume napravljene za sve sezone su najzahvalnije"

- Zimske gume se takođe troše mnogo brže nego letnje, ako se ne zamene onda one neće biti u stanju da sledeće zime obave onaj zadatak za koji su i napravljene.

Gume koje su napravljene za sve sezone su zahvalne za kućni budžet. Sa njima nema zamene guma već ih vozite dok traju. Vaše je samo da ne preterujete, odnosno da ne budete previše sportski nastrojeni vozači. Od njih ipak ne trebate očekivati da u letnjim ili u zimskim uslovima imaju učinak od 100 % - rekao je Brkić.

Objašnjava da su takve gume, pravljenje za sve sezone, uvek na 70% učinka.

- To je jako dobro, 70% završava posao, u principu je dozvoljeno da se vozi u svim uslovima. Te gume su u nekim zemljama u Evropi ranije bile zabranjene ali ako vaša guma na spoljnom obodu ima pahuljicu, onda možete sa njima da se krećete i po tim zemljama. To su veoma zahvalne gume, ekonomične i zadovoljavaju sve uslove. Za porodičnu vožnju i umerenu vožnju, stvarno zadovoljavaju potrebe. Kada je budžet u pitanju isto su zahvalne - kaže Brkić.

