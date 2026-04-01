Komanda 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja sa neposredno potčinjenim jedinicama ove nedelje u Centru za obuku putem simulacija u Beogradu izvodi vežbu „Spektar 2026“.

Na višednevnoj vežbi podržanoj računarskim simulacijama, komandni kadar brigade i štabni oficiri i podoficiri se uvežbavaju za planiranje i realizaciju namenskih zadataka u operacijama Vojske Srbije u savremenom borbenom okruženju.

U skladu sa scenarijom, težišno se uvežbavaju štabne procedure i taktičke radnje u fazi izvođenja operacija na savremenom bojištu, u uslovima masovne upotrebe letelica najnovije generacije, daljinski pilotiranih i besposadnih vazduhoplova.

Uz svakodnevnu analizu rada komande u procesu donošenja odluka na svim nivoima komandovanja, proverava se i poznavanje načela upotrebe jedinica VOJIN, kao i sadejstvo i saradnja sa drugim snagama i subjektima u operaciji.

Rukovodstvo vežbe je scenario i listu glavnih događaja pripremilo tako da je za uspešnu realizaciju zadataka tokom vežbe potreban širok spektar znanja i veština, izražena kreativnost i sposobnost kritičkog razmišljanja.

Vežbe podržane računarskim simulacijama predstavljaju važan oblik praktične obuke komandi u Vojsci Srbije jer pružaju priliku komandama i štabnim oficirima da se uz minimalan utrošak materijalnih resursa osposobljavaju za planiranje i izvođenje borbenih operacija.

