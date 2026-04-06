Pre desetak godina Albanka Majlinda Vatnikaj udala se za Darka Miladinovića, poljoprivrednika iz sela Beli Breg kod Aleksinca. Zbog ljubavi se preselila u Srbiju, promenila veru i postala Maja Miladinović.

"Videla sam da je dobar čovek, iako je stariji od mene 14 godina. Sve je bilo dogovoreno, seli smo u kafić i čekali da tata aminuje, pa da svi zajedno pođemo za Srbiju, da upoznamo Darkovu porodicu i vidimo u kakvoj kući živi", ispričala je ranije Maja.

Kada su stigli u Beli Breg, Majini roditelji i brat su, kako tvrdi Darko, bili zadovoljni onim što su videli. Veliko imanje, kuća na sprat, šest krava, junica, stado ovaca i živina, nekoliko hektara obradivog zemljišta… više nego dovoljno za sigurnu budućnost njihove tada dvadesetpetogodišnje ćerke.

Darko i Maja Miladinović sa decom Foto: Privatna Arhiva

"Vredan sam čovek. Kad su videli moje domaćinstvo, tast je rekao da mogu da dođem po Maju. Odmah smo se verili, a već sledeće godine pravili smo svadbu i dobili Nikolu. Tada su se krstili i ona i naš sin. Maja je sama izrazila želju da se preobrati i primi pravoslavnu veru. Niko je nije primoravao, niti je bilo pomena o tome. Čin prekrštavanja je dozvoljen u našoj crkvi i jako nas je obradovao taj postupak", ispričao je Darko. Dodao je da se Majini roditelji nisu protivili ćerkinoj želji, štaviše, prisustvovali su krštenju.

Miladinovići imaju decu, Nikolu i Nikolinu, međutim, obe Majine trudnoće bili se ruzične, toliko da je, kako kaže, jedva izvukla živu glavu.

"Rodila sam sina u osmom mesecu, pa je proveo devet dana u inkubatoru. Posle tri godine i Nikolina nas je iznenadila preranim dolaskom na svet, u sedmom mesecu. Imala je samo 750 grama, mislili smo da se neće izvući. Obe smo provele mesec dana u Tiršovoj, a potom je ona prebačena na Institut za majku i dete, gde je provela još četiri meseca na lečenju. Da se rodila u Albaniji, ne bi preživela. Tamo je zdravstveni sistem mnogo lošiji nego ovde. Moja majka je izgubila blizance pre 30 godina jer doktori nisu bili dobri", prisetila se Maja tragičnog porodičnog događaja.

Zabrinut za suprugu i ćerku, Darku je pozlilo, pa je hospitalizovan na Internom odeljenju UKC Niš.

Miladinovići poštuju sve srpske običaje. Iako je došla iz Tirane, Maja je prihvatila našu kulturu i tradiciju.

"Volim da kuvam, spremam sve što se ovde jede, Vaskrs nam je posebno interesantan zbog dece koja su raduju običajima. Ove godine planiram da ofarbam 30, 40 jaja. Neka ću bojiti na starinski način, u lukovini, a neka farbom. Da imamo i crvena i šarena. Deca vole šarena jaja, cirkone, nalepnice... Čudno mi je samo što se sva hrana iznese na sto, pa se članovi porodice sami služe. U Albaniji serviraš hranu svakom ponaosob. Nema ustajanja od stola i posluživanja. Volim sve da radim, mesim hleb, idem u štalu, čistim kod krava. Nisam verovala da ću ikad raditi te poslove, ali kad sam došla u ovu kuću i postala srpska snajka, prihvatila sam to sa osmehom", priznala je Maja.

Iako u Srbiji živi više od deset godina, Maji su neke reči još nepoznate.

"Ne znam baš sve da kažem, a kad sam se tek udala, bilo mi je jako teško. S vremenom sam počela da usvajam reči i da se lako sporazumevam s porodicom i komšilukom. Imam jednu drugaricu Albanku koja je udata u selu do našeg i prija mi kad se ispričamo na našem jeziku", ispričala je Maja.

Maje se i posle toliko godina života u Belom Bregu još čudi devojkama koje idu u provod u 10 uveče, a vraćaju se kući u pet ujutru.

"Kod mojih roditelja nije smelo tako. Ako uopšte i izađem negde, moram da budem u krevetu do jedanaest sati. Kada sam završila osnovnu školu, išla sam na kurs šest meseci i ubrzo se zaposlila u fabrici obuće. U Srbiji su devojke slobodnije, u Albaniji ne može tako. Meni kad brat kaže da ćutim, ja moram da ćutim. U stvari, brat i ne priča. Dovoljno je bilo da me pogleda i da mi sve bude jasno", prisetila se Maja, koja je u Tirani živela s roditeljima, bratom i četiri sestre.

"Sve su udate u Nemačkoj. Bila sam kod njih godinu dana dok se i ja nisam udala. Nemci su tako hladni i gordi, uopšte nisu kao Srbi", dodala je Maja.

Šta će selo reći

Kad je odlučio da se oženi Albankom, Darko se plašio komšijskih komentara. Iako se sa svima druži, kako tvrdi, ima i onih koji hoće da mu zabodu nož u leđa.