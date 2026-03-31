Bojevo gađanje na strelištu u selu Stubal kod Vladičinog Hana: Upućen apel građanima (FOTO)
Policijska uprava u Vranju obaveštava građane da će 3. aprila ove godine, od 9 do 14 časova, na strelištu u selu Stubal, u opštini Vladičin Han, biti izvedeno bojevo gađanje.
Tokom gađanja, zabranjuje se kretanje na prostoru strelišta koje će biti obeleženo crvenim zastavicama, tablicama i obezbeđeno stražarima, saopštila je PU Vranje.
Bojevo gađanje na strelištu u selu Stubal kod Vladičinog Hana Foto: PU Vranje
