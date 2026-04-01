Slušaj vest

Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju do šest sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju šest sati za izlaz iz Srbije na Batrovcima, po četiri sata na Šidu i Kelebiji, po tri sata na Sremskoj Rači i Bezdanu, kao i dva sata na Horgošu.

AMSS je upozorio vozače da prolećni pljuskovi, kiša, povremeno mokri kolovozi i smanjena vidljivost otežavaju vožnju i da, iako uskoro prestaje zakonska obaveza korišćenja zimskih guma, vozači ne treba da žure sa njihovom zamenom.