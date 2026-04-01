PRESEK STANJA NA PUTEVIMA I GRANICAMA: Bez gužvi za automobile na graničnim prelazima, kamioni čekaju do šest sati
Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju do šest sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju šest sati za izlaz iz Srbije na Batrovcima, po četiri sata na Šidu i Kelebiji, po tri sata na Sremskoj Rači i Bezdanu, kao i dva sata na Horgošu.
AMSS je upozorio vozače da prolećni pljuskovi, kiša, povremeno mokri kolovozi i smanjena vidljivost otežavaju vožnju i da, iako uskoro prestaje zakonska obaveza korišćenja zimskih guma, vozači ne treba da žure sa njihovom zamenom.
Apelovali su na poseban oprez na putevima u višim planinskim predelima, gde je najavljen i slabiji sneg.
