Slaviša Pajkić, poznat kao Biba Struja, preminuo je u 69. godini.

Kako je sin rekao, Pajkić je preminuo u nedelju, a sahranjen je juče na groblju u rodnoj Poljani.

Rođen je 1957. godine u Poljani kod Požarevca. Bio je prepoznatljiv po eksperimentima u kojima je pokazivao da može da provodi električnu energiju kroz telo bez vidljivih posledica, kao i da je kontroliše.

Sposobnost da provodi električnu struju otkrio je kao tinejdžer radeći kao šegrt bravara u Simićevu, kada je shvatio da mu 220 V struje ne izaziva bol. Vlasnik radionice, zbog straha, ubrzo ga je udaljio.

Budio je veliku pažnju javnosti i učestvovao u brojnim emisijama. Njegovi eksperimenti prikazivani su u različitim televizijskim programima, a prema pisanju brojnih medija, bio je upisan i u Ginisovu knjigu rekorda.

1983. – Biba je upisan u Ginisovu knjigu rekorda kao čovek koji može da izdrži napon od 220 V ili više, mada se često pogrešno navodi da je držao čak 20.000 V. Prema zvaničnim podacima, zapravo je potpisan rekord za izdržljivost od najmanje 220 V.

2003. – Drugi Ginisov rekord usledio je u Švedskoj, gde je Slaviša zagrejao 15 ml vode sa sobne temperature na 97 °C za 1 minut i 37 sekundi, koristeći svoje telo kao provodnik struje.

Naučna istraživanja su ukazala da njegova telo poseduje retku osobinu ektodermalnu displaziju, koja mu daje suvu kožu, bez dlaka i znojnih žlezda. To čini njegovu kožu izuzetno otpornom izolacijom. Testovi Instituta za fiziku u Beogradu pokazali su da njegova električna otpornost može biti 10 do 50 puta veća od prosečne osobe, sa otporom od ~1 megaom što mu omogućava eksperimentalni kontakt sa strujnim izvorima koje drugi ne bi izdržali.

O njemu je 2012. snimljen i dugometražni dokumentarni film “Biba struja battery man”, stoji na sajtu Filmskog centra Srbije.