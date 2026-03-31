Dragana Lužajić iz Morovića, na Svetskom prvenstvu motornih sekača u Sloveniji, osvojila je zlato. U disciplini kombinovani rez, 22-godišnja Sremica bila je bolja od konkurencije.

Motornu testeru prvi put je uzela u ruke pre dve godine, a danas svetska šampionka vešto radi sa njom. U početku, nije mogla ni da je upali, a sada i lanac zna da zameni. Dragana stablo preseče, i obori za oko tri minuta.

„Sama po sebi je teška, i treba dosta baratati sa njom. Nije samo da držiš, nego moraš i okretati i ovako, i onako. U početku jeste, teško, ali sad sam se već navikla na nju, i nije mi problem. Sve radim sama", priča Dragana.

Školovala se za šumarskog tehničara, i taj posao dve godine radi u Šumskoj upravi Morović.

Uz pomoć i podršku kolega, savladala je tehnike i rad sa motornom testerom.

Precizno presecanje trupca kombinovanim rezom, zasijalo je zlatom.

Dragana Lužajić šampion sveta motornih sekača

„Trebate biti smireni baš onako, i da pogodite, rez u rez, i sreća, stvarno dosta treba, sve može ići dobro. I ako samo malo o nečemu drugom razmisliš u tom trenutku, ode šina, levo, desno i onda se napravi zub. Najbitnije je da potrefite iz prve, gornji i donji rez, da uđu jedan u drugi, da svi uglovi budu dobri, i da nema zuba. I ako ima zuba, da to bude baš neki mali zubić. Da prođem. Ne valja da ostavaljete, pet ili sedam milimetara, to je baš puno", objašnjava pobednica prvenstva u Sloveniji.

Sekač motornom testerom je deficitarno i teško zanimanje.

Svetskom prvenstvu u Sloveniji, prethodile su ozbiljne pripreme koje su trajale duže od tri meseca.

„To je najveći uspeh koji je reprezentacija Srbije ostvarila na jednom svetskom takmičenju sa motornom testerom. Imali smo još kandidata, svaki član naše ekipe bio je potpuno pripremljen. Moram napomenuti, da nakon teškog rada, i dosta truda koji je uložen, potrebno je imati malo sreće. Ovo je neka početna istanca gde je Dragana sad osvojila medalju u jednoj disciplini, ali od nje očekujemo u narednim svetskim prvenstvima još bolje rezultate", rekao je šef ŠU Kupinovo Ivan Tomašević.

„U Moroviću, ovde sam odrasla, svima je čudno kad mene vide, svi su ono navikli, da sam mirna, tiha, da volim da se sređujem, šminkam, i tako to, i onda odjednom, sad kao sa testerom da radim", ističe Dragana.

Malom motornom testerom napravila je prve rezove, a sada se takmiči testerom velike snage. Uz oštar lanac, volju i trening, Dragana veruje da će već na sledećem prvenstvu, brza i precizna biti i u drugim disciplinama.