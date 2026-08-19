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Ljudi sa takvim stavom u startu pretrče preko onih oglasa koji ne sadrže detalje o plati.

Zbog čega poslodavci u Srbiji izbegavaju da navedu iznos plate u oglasima i da li će u budućnosti to biti njihova obaveza, odnosno da postupaju po EU direktivi o transparentnosti plata, za "Puls Srbije", otkrio je Miloš Turinski, Infostud.

- Plata je jedna od ključnih stavki koja interesuje kandidate. Ljudi često zameraju da moraju da prođu prvi ili čak drugi krug intervjua da bi saznali šta poslodavac nudi, pa se žale da gube vreme čekajući ponudu. Kada sam počinjao u Infostudu pre 10 godina, svega 4-5 odsto oglasa je sadržavalo podatke o visini plate. Sada je situacija bolja - između 25 i 30 odsto oglasa prikazuje zaradu, što je značajan napredak, ali i dalje nije dovoljno - rekao je Turinski.

Miloš Turinski, Infostud Foto: Kurir Televizija

"Plate se ističu kod traženih profila"

Turinski je izdvojio da najtraženiji sektori, poput IT-a i zanatskih zanimanja, motivišu poslodavce da jasno objave zaradu, iako još uvek mnogi oglasi nemaju taj podatak.

- Postoji zabluda da samo vlasnici trafika ističu plate, ali to nije tačno. Posebno zanatski profili i IT sektor, koji su uvek traženi, motivišu poslodavce da istaknu zaradu kako bi privukli kvalifikovane kandidate. Do 2022. godine IT sektor je beležio značajan rast, pa su poslodavci morali da budu konkurentni i jasno objavljuju zaradu da bi privukli najbolje kandidate. Iako sada imamo 25-30 odsto oglasa sa platom, i dalje veliki broj poslodavaca ne objavljuje tu informaciju - istakao je.

Kompanije sa centralom u EU prilagođavaju politiku transparentnosti plata, što može postepeno uticati i na objavljivanje plata u Srbiji.

- Kompanije sa centralom u EU će morati da prilagode praksu transparentnosti, što može uticati i na lokalno tržište. To ne znači da će uvek morati da objavljuju plate, ali ukoliko je na nekim pozicijama plata već oglašena u drugim zemljama, verovatno će i lokalno to uticati - naveo je.

"Plate zavise od pregovora, ne postoji standard"

Nadovezao se:

- Kod nas je plata fleksibilna i zavisi od pregovora. Ako se oglasi opseg, recimo 80-100 hiljada, poslodavac može kandidatu sa višim kvalifikacijama ponuditi više, a kandidatu sa nižim - manje. Lakše je pregovarati nego fiksno objaviti platu. Nažalost, ne postoji sistem koji diktira zarade za određene profesije. Kandidati i dalje moraju da pregovaraju sa poslodavcem i saznaju ponudu tek tokom intervjua, što otežava predviđanje plate pre konkursa - objasnio je Turinski.

Miloš Turinski o deficitarnim zanimanjima Foto: Kurir Televizija

- Obično kandidat kaže svoje očekivanje, a poslodavac nudi svoju cifru tokom razgovora. Na osnovu toga se vidi da li postoji saglasnost, jer fiksnih merila i standarda u Srbiji nema - zaključio je.

02:13 EVO ZBOG ČEGA MNOGI OGLASI NA INFOSTUDU I DALJE NE PRIKAZUJU ZARADU Miloš Turinski o stanju na tržištu rada u Srbiji za Kurir: "Plate zavise od pregovora..." Izvor: Kurir televizija

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