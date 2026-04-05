Zvanice jedne svadbe ostale su u šoku nakon što su dobili pozivnicu za jednu svadbu. Na pozivnici su mladenci poručili svojim gostima da umesto poklona žele novac.

Mnogi parovi troše hiljade, čak i desetine hiljada evra, na proslavu. Upravo zato se često postavlja pitanje da li se bar deo tog iznosa može "povratiti" kroz svadbene poklone od gostiju.

Profit od venčanja često je glavna tema na društvenim mrežama.

- Vi koji ste pravili svadbu da li ste na kraju bili u plus ili minusu? Koje cifre su u pitanju? Koliko zvanica ste imali? - upitao je jedan korisnik na Reditu.

Svaki poklon veći od 20.000 evra moraju da prijave

Onda je usledio jedan primer koji je mnoge iznenadio.

- Bio sam, nažalost, na takvoj svadbi gde su mladenci i njihova familija postupili sramno. Na pozivnici je pisalo: "Sve što nam želite dati, može u koverat stati" - napisao je jedan mladić i dodao:

- Namerno sam kupio neki lep kabasti poklon da im vidim facu... Dao sam im i koverat da pokrije troškove. Na pola svadbe su brojali pare, pa izašli mrzovoljni na nastavak. Onako malo jači primitivizam.

Jedna korisnica navela je da je vrhunac kada na svadbi uzmu mikrofon i govore ko je dao koliko novca i sve to zapisuju.

- Prošle godine sam pravio savdbu i nekih 3.000 evra smo u minusu bili. Svadba od 100 ljudi, 40 evra stolica. Gosti su davali standardno, oko 150 evra u kovertu. Nije mi bitno, pravio sam svadbu da bude lepo, a ne da zaradim - napisao je jedan Ivan.