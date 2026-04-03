Upravo takva rasprava povela se i na Reditu, gde je jedno jednostavno pitanje pokrenulo lavinu komentara:

- Kakvog ste mišljenja po pitanju dovođenja dece na svadbu?

Autor objave dodatno je pojasnio dilemu, da li ljudi bez izuzetka vode decu sa sobom, da li se vređaju kada na pozivnici piše da deca nisu pozvana, ili ih svakako ostavljaju kod kuće.

Odgovori su pokazali koliko su stavovi podeljeni.

- Nemam decu, ali sam mišljenja da treba ispoštovati šta piše na pozivnici - glasio je jedan od komentara, koji oslikava stav onih koji smatraju da je želja mladenaca iznad svega.

Drugi su podelili lična iskustva iz detinjstva, prisećajući se vremena kada su svadbe bile nezamislive bez najmlađih.

Mnogi roditelji ne dovode decu na ovakva mesta Foto: screenshot IG/event_efekti

- Nas su roditelji uvek vodili ako je svadba od neke rodbine ili bliskih prijatelja, na ovako neke random svadbe su išli bez nas - naveo je jedan korisnik.

Za neke su svadbe bile posebna magija u detinjstvu.

- Ja sam obožavala svadbe, svaka mlada mi je bila kao neko božanstvo, realna princeza, još ako zaigra malo posle sa mnom kad je žurka ili ako me dotakne - "ajao“, napisala je jedna korisnica, dodajući da je „živela za slikanje sa mladencima“ i da je obavezno morala da dotakne venčanicu.

Ipak, nisu svi blagonakloni prema ideji da deca budu deo ovakvih slavlja. „Al' su namćori svi ovde, čuj šta će dete na svadbi. Onda ga odvedu sa sobom u kafić“, ironično je prokomentarisao jedan učesnik rasprave, ukazujući na, kako smatra, dvostruke aršine.

Poštovati odluku mladenaca

S druge strane, ima i onih koji jasno ističu granice i potrebu za međusobnim razumevanjem.

- Mladenci treba da imaju svadbu kako god žele. Ako su eksplicitno napisali da ne žele decu na svadbi, to bi trebalo da se ispoštuje. To naravno znači da ako nema ko da mi pričuva decu, ja ti neću doći na svadbu i ti nemaš pravo da se ljutiš zbog toga - glasio je jedan od komentara koji je dobio podršku dela korisnika.

Upravo u toj rečenici mnogi vide suštinu problema balans između prava mladenaca da organizuju dan po svojoj meri i realnih okolnosti gostiju koji imaju porodice.