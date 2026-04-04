U subotu se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, osim na jugu i istoku Srbije, gde se kiša može zadržati tokom jutra.

Od nedelje do petka očekuje se promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i osetno toplije, uz dnevne temperature u većini mesta od 17 do 24 stepena. Kratkotrajna kiša biće retka i uglavnom ograničena na brdsko-planinske predele.

Slab jutarnji mraz moguć je u nedelju i ponedeljak u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji.

- Od subote počinje razvedravanje na severozapadu, na jugoistoku, istoku, jugu bi bilo još oblaka i kiše, u planinama snega. Nedelja je već mnogo povoljnija.

Sledi porast temperature, tako da bi već od nedelje, 5. aprila one maksimalne dnevne temperature bile između 16. i 20. stepeni za razliku od ovih dana kad bi bili nešto ispod prosečnih vrednosti. Potrajao bi taj prolećni period nekih 7 dana, od 5. do 12.-15. - rekao je meteorolog Nedeljko Todorović, ističući da je moguće da temperatura pređe i 20 stepeni.

U drugoj polovini aprila se može očekivati kiša i pad temperature, a na planinama je moguće još snega.

Vremenska prognoza za Uskrs

Uskrs u Srbiji ove godine donosi stabilno, suvo i umereno toplo prolećno vreme, bez većih oscilacija.

Sledi nekoliko toplih dana sa temperaturom oko 20 stepeni, a onda blaži pad temperature od 10. aprila. Period između 10. i 20. aprila karakterisaće stabilno vreme, idealno za boravak na otvorenom tokom praznika.