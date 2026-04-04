Aleksandra Mihajlović, nastavnica srpskog jezika i književnosti iz Pančeva objavila je na Instagramu video snimak koji je naišao na oduševljenje na pomenutoj mreži.

Razlog za to krije se u načinu na koji su je njeni đaci zamolili da odloži test koji je planiran za taj dan.

Recitovali nastavnici

Oni su odlučili da svoju nastavnici sa telefona izrecituju stihove koje su napisali i ljubazno je zamole da kontrolni ne bude tog dana. Njoj izgleda nije preostalo ništa drugo nego da uvaži ovu kreativnu molbu.

- A kontrolni je bio u ruci... Nisam ga dala - kratko je napisala u opisu snimka koji je objavila uz odobrenje dece i roditelja.

Pažljivo osmišljeni stihovi uspeli su da na iskren, "klinački" način objasne šta za decu predstavlja provera znanja kada nisu spremni na nju.

Takođe su uspeli da pokažu kako izgleda kada deca cene svog nastavnika, koji sa njima uspe da se razume uprkos generacijskom, ali i mnogim drugim jazovima.

Međutim, kako to obično biva, pored brojnih komentara oduševljenja, bilo je i onih kojima je najveći utisak ostavila činjenica da su pojedina deca čitala sa telefona stihove.

Drugi su ih pravdali, govoreći da su možda imali tremu ili nisu stigli na vreme da nauče svoj deo.

"Pomerite ovaj težak test"

Kako god da posmatramo, dečiji stid koji se mogao naslutiti iza osmeha, a zatim i aplauz koji je usledio nakon izrečenih stihova, govore o neiskvarenosti, mladosti, poletu, ali pre svega o snazi jednog nastavnika da probudi ono najbolje u svojim đacima.

"Petak danas izgleda ružno, kiša pada, oko nas je sve tužno. Test nam danas baš pada, suza s lica kreće sada. Loše je vreme, loše smo i mi. Test bi nam svima mogli odložiti. Loših ocena dosta nam je stvarno, da danas nemamo test, bilo bi bajno. Glasovne promene naučili mi smo, ali za danas spremni nismo. Još jedan kec teško bi nam pao, avgust polako govori "Ćao". Znamo da moramo imati znanje, da ne bi u žutim prslucima skupljali granje. Biće bolje u ponedeljak, znamo, ali danas znanje nemamo. Naša je greška što učili nismo, na kraju, samo deca mi smo. Da bi vikend lepši bio, kontrolni se odložio, Vi ste naša profesorka draga, jedna jedina iskrena i prava. Vaš čas nam je najdraži od svih, zato Vam pišemo ovaj stih. Duša naša biće srećna, iskrenost će biti večna. Pomerite, molimo Vas, ovaj težak test, ispašćete stvarno "the best"!"

Nastavnica Aleksandra Mihajlović kojoj su se njeni kreativni đaci obratili stihovima, javnosti je poznata po nesvakidašnjoj životnoj priči o tome kako je rođena iz zabranjene ljubavi majke pravoslavke i oca muslimana, zbog čega je prve mesece života provela kao ostavljena beba u Zvečanskoj.

Kurir/ Blic