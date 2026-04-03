Predsednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović kaže da su u logoru Silos u Tarčinu, odakle su Srbi odvođeni na Igman, bili zatočeni srpski civili, ne vojnici. U ovom logoru, koji je postojao od 1992. do 1996, trpeli su najstrašnije mučenje, ali skoro niko nije odgovarao. Zadovoljenje pravde, i kada je u pitanju Tomanovićeva, ne očekuje da će se desiti u BiH. Eventualno u SAD.

- Silos je jedan od 127 logora koji su formirani tokom rata na teritoriji Sarajeva. U BiH ih je bilo ukupno 536. Kroz Silos je prošlo više od 650 civila. U logoru je bilo zatočeno 11 žena, koje su sistematski silovane. Među njima i trudnica u šestom mesecu. Najmlađi zatvorenik je imao 13 godina, a najstariji 87. Da li su oni bili pretnja?! - pita Nosović:

- Pobrojano je 167 načina na koje su mučili ljude - izgladnjivanje, premlaćivanje, puštanje struje telefonskim kablovima... Čak 24 ljudi je tu ubijeno, a blizu 100 je umrlo neposredno nakon logora. Za sve te zločine sud u BiH je procesuirao šest ili sedam ljudi, koji su ukupno osuđeni na 42 godine zatvora. Ne očekujem pravdu ni ako Tomanićeva ovde bude deportovana.