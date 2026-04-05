Teodora i Nikola Uzelac proveli su više od decenije u Čikagu, a onda su američki san zamenili šumadijskim selom.

U Srbiju su se vratili sa dvoje dece, rešeni da im pruže odrastanje uz srpski jezik, ćirilicu i tradiciju. Danas ih je podno Goča sedmoro.

Teodori i Nikoli sloboda i koreni postali važniji od "američkog sna". Oblakodere Čikaga zamenili su mirom u selu Kamenica.

- Dok ste zaljubljeni, dok ste sami, ceo svet je vaš, a kad su deca krenula da se rađaju tad sam ja nekako shvatila da ne želim da u tom sistemu odgajam svoju decu, da ne želim da ih udaljim od naše tradicije jer već počinjemo da usvajamo da slavimo Božić 25. decembra da ga ne slavimo 7. januara, jer tad idemo na posao da deca sve više pričaju engleski da je teško približiti bilo kakav telefonski razgovor sa babama dedama i mene je to nekako ja sam jedinica i ja sam nekako sve više vukla ka tim korenima da deca znaju gde su stričevi gde su braća sestre da znaju gde dedovina - rekla je Teodora Uzelac iz sela Kamenica kod Kraljeva za RTS.

Najstariji, Aleksa i Nada, najbolje osećaju prednosti nove adrese. Ovde se uči kroz rad, a svako dete od malih nogu ima svoja zaduženja.

- Volim da se igram i da sređujem kuću, hranimo i piliće u kokošinjcu - kaže šestogodišnja Nada, a desetogodišnji Aleksa dodaje: "Moje je da postavim sto i uključim mašinu. Svi imamo zaduženja.“

Iako su poslom vezani za grad, Kamenica im je baza. Tu promenu osećaju i prijatelji, koji asfalt sve češće menjaju njihovim dvorištem.

- Veruj mi da za njihov razvoj odrastanje to mnogo znači jer kasnije i kad budu veliki ljudi biće mnogo više snalažljiviji biće mnogo više držaće se zajedno samim tim što ih ima dosta držeće se zajedno - smatra Nikola Uzelac.

Simbol njihove sloge je nalepnica sa četvoro mališana na automobilu. Petu, kažu uz osmeh, ne stižu da dodaju od posla, ali dvogodišnja Vida uveliko stasava podno Goča.

