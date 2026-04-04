Pešadijska četa iz sastava Treće brigade kopnene vojske koja je određena za angažovanje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu uspešno je prošla proveru obučenosti i interoperabilnosti, koja je ove nedelje izvršena u bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“.

Proveru jedinice za realizaciju zadataka očuvanja mira u skladu sa mandatom misije, u sastavu španskog bataljona Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, obavio je tim Generalštaba Vojske Srbije na vežbi „Srpski štit 27“.

Višednevne vežbovne aktivnosti organizovane su prema zadacima koje pripadnike čete očekuju u zoni operacije, a obuhvataju realizaciju patrola, osmatranje i izveštavanje o događajima, uspostavljanje stalnog kontrolnog punkta, kontrolu masovnog okupljanja i obezbeđenje baze. Imajući u vidu aktuelnu situaciju u širem regionu, posebna pažnja je posvećena bezbednosnom aspektu priprema pripadnika Vojske Srbije.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Komandir voda u pešadijskoj četi kapetan Stefan Mitić objašnjava da su obuku jedinice započeli individualnim uvežbavanjem sa naglaskom na tehnikama, taktikama i procedurama koje se primenjuju u mirovnoj operaciji.

— Sadržaje kolektivne obuke savladali smo u bazi „Jug“ i na „Borovcu“, gde je pešadijska četa uvežbavala taktičke postupke i rešavala zadatke po operativnim procedurama u skladu sa mandatom misije. Cilj obuke je da se svaki pojedinac i jedinica u celini pripreme za sve izazove u mirovnoj operaciji. Ocene vežbe dokaz su da je ljudstvo obučeno, motivisano i spremno za upućivanje u zonu misije — naglasio je kapetan Mitić.

Za učešće u mirovnoj misiji mlađi vodnik Desimir Tasić spreman je po drugi put i kaže da je ponosan što je pešadijska četa uspešno realizovala vežbu i što su pokazali da su sposobni i spremni za odlazak u Liban.

— Obuka je bila intenzivna i veoma zahtevna, ali uz timski rad i zalaganje uspešno smo savladali sve postavljene zadatke. Unapredili smo elemente taktičke obučenosti, postupanje u različitim situacijama i fizičku spremnost. Svesni smo odgovornosti koju nosi učešće u mirovnoj misiji i verujemo da ćemo uspešno realizovati sve dodeljene zadatke — istakao je mlađi vodnik Tasić.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana