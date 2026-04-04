Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u subotu, 4. aprila, slave jedan od najlepših praznika - Lazarevu subotu, u narodu poznat kao Vrbica.

Ova svetkovina se obeležava poslednje nedelje časnog posta i posvećena je uspomeni na Lazarevo vaskrsenje i Hristov svečani ulazak u Jerusalim.

Vrbica je za pravoslavne hrišćane praznik dečje radosti jer je, prema jevanđelju, Hristos, polazeći u Jerusalim, rekao: "Pustite decu k meni, jer takvih je carstvo nebesko."

Na taj praznik se u pravoslavne hramove unose vrbove grane, koje tu ostaju do nedeljne liturgije na Cveti, kad se obavlja ritual blagosiljanja vrbe. Vrbove grane, koje se potom dele narodu, simbolizuju palmine grane kojima su hrišćani pozdravljali Spasitelja Isusa Hrista na ulasku u Jerusalim.

Lazarevo vaskrsenje se, prema jevanđeljima, dogodio u Vitaniji i uvod je u novu veru u vaskrsenje.

Prema jevanđeljskom predanju, Hristos je stigao u Vitaniju četiri dana posle smrti Lazareve, oživeo ga i digao iz groba, pa je taj praznik poznat i kao Vaskrsenje Lazara Četvorodnevnog.

U hrišćanstvu taj praznik ima značenje pobede života nad smrću i na bogosluženjima se tog dana pominju voljna Hristova stradanja i Lazarevo vaskrsnuće kao jemstvo za vaskrsenje svih vernika. Vaskrsenje Lazarevo naljutilo je prvosveštenike i, kako kaže jevanđeljsko predanje, neposredan je povod za odluku judejske skupštine o pogubljenju Spasitelja.

Lepi narodni običaji

Običaj je u našem narodu da deca na ovaj dan nose i zvončiće oko vrata, što simbolično predstavlja pozdrav Hristu, koji je ulazio u Jerusalim. U srpskim pravoslavnim hramovima se u popodnevnim časovima služi večernje bogosluženje i u crkvu se unose mladi vrbovi lastari, tek olistali. Pošto se vrba osveti, sveštenik narodu deli grančice i zatim se vrši trokratni ophod oko hrama sa crkvenim barjacima, ripidama i čiracima.

Narod obilazi oko hrama uz pevanje tropara posvećenih Lazarevoj suboti. Ovaj praznik je isključivo dečji praznik. Na taj dan majke svečano obuku svoju decu, pa čak i onu najmanju, od nekoliko meseci, donose, svečano obučenu, u crkvu, kupuju im zvončiće vezane na trobojku i stavljaju ih oko vrata. Deca se raduju, trče po porti i učestvuju u ophodu oko crkve. Mlade vrbove grančice se odnose kućama i stavljaju pored ikone i kandila. Sa ovim danom počinju veliki vaskršnji praznici.