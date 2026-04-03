Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, zajedno sa protojerejom Đorđem Stojisavljevićem, šefom kabineta patrijarha, posetio je danas Univerzitetsku dečiju kliniku u Beogradu i tom prilikom darivao pacijente prigodnim poklonima.

Kako je saopšteno iz SPC, sa radom te dečije bolnice sa najdužom tradicijom u regionu, patrijarha je upoznao direktor prof. dr Siniša Dučić, koji je istakao da je Univerzitetska dečija klinika u Beogradu.

Dučić je obavestio patrijarha da je ta klinika visokospecijalizovana državna zdravstvena ustanova koja pruža savremene zdravstvene usluge najvišeg nivoa u oblasti pedijatrije i dečje hirurgije, kao i da je jedina pedijatrijska ustanova tercijernog tipa u Srbiji koja poseduje odeljenje hemodijalize i transplantacije bubrega i službu neurohirurgije.

"Uz posvećenost i brigu o obolelom detetu i podršku porodici, naša klinika, ujedno je i vodeća ustanova u uvođenju novih tehnologija u te oblasti", dodao je dr Dučić.

Univerzitetska dečija klinika je počela sa radom 1924. godine, a današnje njeno zdanje je dovršeno 1940. godine, gotovo u celini ličnim sredstvima kraljice Marije Karađorđević, a po projektu arhitekte Milana Zlokovića.

Klinika ima ukupno 697 zaposlenih. Od ukupno 128 lekara, 41 su i nastavnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, od kojih su 16 profesori Univerziteta.

Na Univerzitetskoj dečijoj klinici godišnje se leči oko 15.000 dece i njihovih pratilaca, izvede oko 70.000 pregleda na pedijatriji i oko 55.000 na hirurgiji sa oko 7.000 operacija, od čega 200 kardiohirurških, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

