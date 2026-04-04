U većem delu Evrope nedavno su se pomerale kazaljke na letnje vreme i budilo se s osećajem nedostatka sna, a u jednoj evropskoj zemlji takvih briga nema.

Island živi po sopstvenim pravilima još od 1968. godine i ne obazire se na sezonske promene vremena, koje u Evropskoj uniji i dalje izazivaju burne rasprave.

Fenomen ponoćnog sunca naspram zimske tame

Glavni razlog za istrajnost u jednom vremenu je njihov poseban geografski položaj. Leti sunce na Islandu skoro ne zalazi, što stvara fenomen ponoćnog sunca, dok zimi dnevna svetlost traje samo nekoliko sati. U takvim ekstremnim uslovima pomeranje sata ne bi donelo nikakvu stvarnu korist – svetlost se jednostavno ne može "razvući" odlukom vlade.

Još 1968. godine tamošnje vlasti su shvatile da pomeranje sata donosi više štete nego koristi. Građani su se žalili na poremećaje sna i biološkog ritma, a dodatne probleme je stvarala organizacija vazdušnog saobraćaja. Za zemlju koja je veoma zavisna od precizne logistike i izolovana usred okeana, svaka dodatna komplikacija bila je suvišna.

Vreme prirodno "kasni"

Zanimljivo je da Island koristi univerzalno koordinisano vreme (UTC+0), iako je geografski znatno zapadnije. To znači da sunce na ovom ostrvu u odnosu na sat prirodno "kasni" – podne po satu ne poklapa se sa trenutkom kada je sunce najviše na nebu. Kada bi Islanđani uveli još i letnje vreme, razlika između položaja sunca i sata bila bi još veća, što bi potpuno poremetilo prirodni ritam dana.

Ne propustitePlanetaOVA DRŽAVA JE PROGLAŠENA ZA NAJSREĆNIJU NA SVETU! Deveti put zaredom pobeđuje, a veliko IZNENAĐENJE je četvrto mesto!
Planeta"DA LI ĆETE PRETEĆI CRNU GORU?" "DA. BOGATI SMO I VAŽNI" Šefica diplomatije Islanda o koraku koji ih vraća u pregovore s EU "Za godinu i po bićemo 28. članica"
PlanetaISLAND RAZMATRA REFERENDUM O PRIPAJANJU EU! Odluka bi mogla da padne vrlo brzo, proces je drastično ubrzan, dobrim delom i zbog TRAMPA!
PlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO "ZEMLJU VATRE I LEDA"! Dva potresa na ostrvu zaredom!
