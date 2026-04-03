Sa blagoslovom Njegove Svetosti Patrijarha srpskog gospodina Porfirija, Humanitarna organizacija Srbi za Srbe, u saradnji sa Verskim dobrotvornim starateljstvom Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, organizuje u subotu, na Lazarevu subotu, veliku Vaskršnju humanitarnu akciju pod nazivom "Krofne iz bloka".

Nakon Svete liturgije, tokom celog dana, u portama gotovo svih beogradskih hramova, na više od 60 lokacija, biće deljene krofne – jedna od najomiljenijih posnih poslastica. Cena krofne je dobrovoljni prilog.

Svi koji se priključe akciji svojim prilogom pomažu socijalno ugrožene višedetne porodice na Kosovu i Metohiji u okviru tradicionalne Vaskršnje akcije organizacije Srbi za Srbe, kao i rad Verskog dobrotvornog starateljstva.

Akcija će biti organizovana u većini beogradskih hramovima, među kojima su Hram Svetog Save na Vračaru, crkva Svetog Marka na Tašmajdanu, Manastir Rakovica, hram Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, kao i mnoge druge crkve širom glavnog grada.

Foto: Ustupljene fotografije

Pored Beograda, akcija će se istog dana održati i u velikom broju gradova u Srbiji i dijaspori, dok će u nedelju, 5. aprila, na praznik Cveti, biti nastavljena na više od 50 lokacija u Republici Srpskoj.

Podsećamo da su "Krofne iz bloka" akcija ove organizacije – prošle godine organizovane na više od 160 lokacija širom Srbije, regiona i dijaspore.

Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji, podrže humanitarni rad i zajedno ulepšaju predstojeće vaskršnje praznike onima kojima je pomoć najpotrebnija, navodi organizator.

Spisak svih lokacija gde će biti održane "Krofne iz bloka" možete pronaći na sajtu HO Srbi za Srbe: https://www.srbizasrbe.org/kalendar/

Ne propustiteDruštvo"Terala nas je da se molimo kao muslimani, pijemo urin i da je dodirujemo"! Dokumenta iz SAD otkrivu jezivu istinu o zlodelima Nade Tomanić tokom rata u BiH!
Nada Tomanic Zulfikar Igman logor Silos ratni zlocin
DruštvoKRVAVI 3. APRIL 1999: NATO prvi put udario u srce Beograda, Aleksinac razoren, mostovi padali u plamenu - ubijani ISKLJUČIVO CIVILI
Bombardovanje SR Jugoslavije 1999.
DruštvoStiže vremenski monstrum, imaćemo ekstremne vrućine! Budi se Super El Ninjo: Evo kako će uticati na leto u Srbiji - 1. toplotni talas brže nego što mislimo
vremenska-prognoza-za-leto.jpag
DruštvoNova rampa za Srbe na granicama: Mislili ste da je EES problem? Za ovaj papir ćemo plaćati 20 evra i može upropasti odmor!
Granica i pasoš