Sa blagoslovom Njegove Svetosti Patrijarha srpskog gospodina Porfirija, Humanitarna organizacija Srbi za Srbe, u saradnji sa Verskim dobrotvornim starateljstvom Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, organizuje u subotu, na Lazarevu subotu, veliku Vaskršnju humanitarnu akciju pod nazivom "Krofne iz bloka".

Nakon Svete liturgije, tokom celog dana, u portama gotovo svih beogradskih hramova, na više od 60 lokacija, biće deljene krofne – jedna od najomiljenijih posnih poslastica. Cena krofne je dobrovoljni prilog.

Svi koji se priključe akciji svojim prilogom pomažu socijalno ugrožene višedetne porodice na Kosovu i Metohiji u okviru tradicionalne Vaskršnje akcije organizacije Srbi za Srbe, kao i rad Verskog dobrotvornog starateljstva.

Akcija će biti organizovana u većini beogradskih hramovima, među kojima su Hram Svetog Save na Vračaru, crkva Svetog Marka na Tašmajdanu, Manastir Rakovica, hram Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, kao i mnoge druge crkve širom glavnog grada.

Pored Beograda, akcija će se istog dana održati i u velikom broju gradova u Srbiji i dijaspori, dok će u nedelju, 5. aprila, na praznik Cveti, biti nastavljena na više od 50 lokacija u Republici Srpskoj.

Podsećamo da su "Krofne iz bloka" akcija ove organizacije – prošle godine organizovane na više od 160 lokacija širom Srbije, regiona i dijaspore.

Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji, podrže humanitarni rad i zajedno ulepšaju predstojeće vaskršnje praznike onima kojima je pomoć najpotrebnija, navodi organizator.