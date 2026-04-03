Informacije o putovanjima i odobrenja, kako je puno ime za ETIAS sistem, podrzumevaće obaveznu onlajn prijavu pre putovanja u neku od 30 evropskih država, u svrhu turizma, poslovanja ili tranzita do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.

Biće obavezan za građane Srbije, ali i još šezdesetak zemalja, među kojima su i SAD, koje su u bezviznom režimu.

Sama procedura prijave oduzeće svega desetak minuta, a sistem je dizajniran tako da u većini slučajeva dozvola bude odobrena gotovo trenutno, uz novačnu naknadu od 20 evra.

Prema zvaničnim smernicama EU, obrada zahteva može potrajati od nekoliko minuta do 14 dana ukoliko se od putnika zatraži dodatna dokumentacija ili informacije radi provere, ali i do 30 dana u specifičnim i retkim slučajevima, ukoliko je aplikant pozvan na dodatni razgovor.

Preporuka je da se kada ETIAS stupi na snagu ne čeka da se zahtev podnosi uoči samog putovanja, već znatno ranije pre predviđenog datuma kako bi se izbegle neprijatnosti.

