Nakon jakog pogoršanja vremena krajem marta i početkom aprila, konačno od sutra sledi stabilizacija vremena i osetniji porast temperatura.

Već sutra na severu Srbije vedro i pravo prolećno vreme, temperatura do 20 stepeni.

U ostalim predelima ujutro tmurno, ponegde sa padavinama, tokom dana razvedravanje.

U nedelju smena sunca i oblaka.

Sunčano i najtoplije biće u ponedeljak, temperatura preko 20 stepeni. U većini predela biće do 22-23°C, lokalno i do 25 stepeni.

Od utorka se očekuje pad temperatura, naročito sredinom sedmice, a ponegde se očekuju kiša i pljuskovi, uglavnom na jugu i jugozapadu Srbije, naročito u planinskim predelima.

Iako su prve prognoze govorile da će za Vaskrs biti pravo prolećno vreme, došlo je do manjih promena po pitanju temperature, jer će biti nešto hladnije, ali manje-više u skladu sa kalendarom, jer će maksimalne temperature biti prosečne za to doba godine i kretale bi se u većini predela do 15-17 stepeni.

Bilo bi promenljivo oblačno, uz smenu sunca i oblaka. Još uvek je rano precizirati kad je reč o padavinama. Za sada bi uglavnom bilo suvo, tek ponegde u centralnim i brdsko-planinskim predelima sa slabom kišom.

Kurir.rs/Telegraf

