Uskršnje čestitke ministra Gašića: Uputio čestitku nadbiskupu i kardinalu Ladislavu Nemetu, kao i pripadnicima Vojske Srbije
Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je povodom Uskrsa čestitku nadbiskupu beogradskom i metropolitu Njegovoj eminenciji kardinalu Ladislavu Nemetu i pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji ovaj veliki praznik slave po gregorijanskom kalendaru. U čestitkama se kaže:
Čestitka ministra odbrane nadbiskupu beogradskom i metropolitu kardinalu Ladislavu Nemetu
Vaša Eminencijo,
U ime pripadnika Ministarstva odbrane Republike Srbije i u svoje lično ime upućujem Vam iskrene čestitke uz želju za dobro zdravlje i uspeh u vršenju Vaše odgovorne dužnosti.
Želim Vam uspešan nastavak aktivnosti koje imaju značajnu ulogu u društvenom životu Republike Srbije, kao i jačanju razumevanja među svim građanima. Neka praznik Hristovog vaskrsenja bude podsticaj za istrajnost u činjenju dobrih dela i jačanje zajedničkih vrednosti.
HRISTOS VASKRSE – VAISTINU VASKRSE!
SREĆAN USKRS!
Čestitka ministra odbrane pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije
Povodom najvećeg hrišćanskog praznika upućujem iskrene čestitke svim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i njihovim porodicama koji slave Uskrs po gregorijanskom kalendaru.
Neka vam praznik Hristovog vaskrsenja donese mir, nadu i duhovnu snagu u odgovornom i časnom izvršavanju dužnosti u službi otadžbine.
Želim vam mirne i radosne praznične dane.
HRISTOS VASKRSE – VAISTINU VASKRSE!
SREĆAN USKRS!
