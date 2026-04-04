Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Uslovi za odvijanje saobraćaja danas su povoljniji u odnosu na prethodne dane, ali nadležni upozoravaju vozače na moguću smanjenu vidljivost u jutarnjim i večernjim satima zbog magle, kao i na povećan intenzitet saobraćaja, navodi se u saopštenju AMSS.

Na deonicama kroz useke postoji opasnost od odrona, naročito nakon kišnih dana, zbog čega se preporučuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine kretanja uslovima na putu.

U periodima pojačanog saobraćaja češće dolazi do saobraćajnih nesreća, što može usloviti formiranje dužih kolona i usporenu vožnju, posebno na frekventnim pravcima i dužim relacijama.