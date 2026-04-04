Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima i naplatnim stanicama: Savetuje se oprez svim vozačima
Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, saopštio je Auto-moto savez Srbije.
Uslovi za odvijanje saobraćaja danas su povoljniji u odnosu na prethodne dane, ali nadležni upozoravaju vozače na moguću smanjenu vidljivost u jutarnjim i večernjim satima zbog magle, kao i na povećan intenzitet saobraćaja, navodi se u saopštenju AMSS.
Na deonicama kroz useke postoji opasnost od odrona, naročito nakon kišnih dana, zbog čega se preporučuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine kretanja uslovima na putu.
U periodima pojačanog saobraćaja češće dolazi do saobraćajnih nesreća, što može usloviti formiranje dužih kolona i usporenu vožnju, posebno na frekventnim pravcima i dužim relacijama.
Iz JP "Putevi Srbije" podsećaju da je od 1. aprila 2026. godine počela primena bezbarijernog sistema naplate putarine za vozila IV kategorije, isključivo putem TAG uređaja, na delu obilaznice oko Beograda.