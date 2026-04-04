Slušaj vest

Postoje mesta koja ne osvajaju glasno, već lakoćom sa kojom vas uvode u odmor. Jutra uz miris mora i svetlost koja se presijava preko bazena, dugi dani u hladu palmi i večeri koje protiču između restorana, muzike i laganih šetnji – upravo takav ritam oblikuje doživljaj jednog od najprestižnijih delova turske obale. U Beleku se luksuz ne nameće, već se podrazumeva, kroz prostor, komfor i osećaj da je sve podređeno uživanju.

Ovaj deo rivijere poznat je po dugim peščanim plažama, pažljivo planiranim resortima i atmosferi koja jednako prija porodicama i parovima. Dani se ovde lako ispune sadržajem, ali isto tako mogu proteći potpuno opušteno – između mora, bazena, spa rituala i večernjih trenutaka uz obalu. Upravo zato Belek ostavlja utisak destinacije u kojoj odmor deluje prirodno, bez napora i bez viška buke.

Foto: Promo

Susesi Luxury Resort 5★ savršeno se uklapa u takvu priču, kao veliki i sadržajan kompleks koji nudi visok nivo komfora, privatnosti i raznovrsnih sadržaja za različite stilove odmora. Prostire se na čak 90.000 m² i obuhvata glavnu zgradu, lake house smeštaj i dve VIP vile, sa ukupno 554 sobe različitih kategorija, od deluxe i porodičnih jedinica do luksuznih suite i vila.

Pozicioniran direktno na svojoj plaži, na oko 2 km od centra Beleka, 40 km od centra Antalije i oko 35 km od aerodroma, hotel pruža dobar balans između mirnog boravka i lake dostupnosti svih važnih tačaka u regiji.

Foto: Promo

Plaža je peščana, duga oko 300 metara, sa svlačionicama i dva doka, a gostima su bez doplate dostupni suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri uz towel card, dok se paviljoni na plaži i usluga u njima dodatno naplaćuju.

Smeštaj je osmišljen tako da pruži maksimalan komfor tokom boravka, pa sve sobe imaju balkon ili terasu, centralnu klimu, digitalni sef, mini bar koji se svakodnevno dopunjava bezalkoholnim pićima, set za čaj i kafu, televizor, direktnu telefonsku liniju, kupatilo sa kadom ili tuš-kadom, fen, bade mantil, papuče i kablovski internet. U ponudi su i sobe prilagođene osobama sa posebnim potrebama.

Foto: Promo

Gastronomski deo ponude osmišljen je u skladu sa konceptom Ultra All Inclusive, uz bogat izbor jela u glavnom restoranu Turquoise tokom doručka, ručka, večere i noćnog bifea. Uz to, gostima su na raspolaganju Aqua Bistro za starije od 16 godina, šest à la carte restorana, dva snack bara, jedanaest barova i poslastičarnica, što boravku daje dodatnu raznovrsnost i ritam.

Tokom dana, gosti mogu birati između više bazena, uključujući aqua park sa šest tobogana, glavni bazen, Lake House bazen, Palm i Terrace bazene, kao i zatvorene bazene, dok sportski i rekreativni sadržaji obuhvataju fitnes centar, pilates, tae bo, gimnastiku u vodi, tenis, stoni tenis, skvoš, košarku, odbojku, mini fudbal i pikado. Za dodatni osećaj opuštanja tu je La Calisse SPA centar na 4.500 m², sa dva zatvorena bazena, hamamom, parnim kupatilom i sobom za relaksaciju.

Foto: Promo

Posebno bogat deo ponude namenjen je porodicama sa decom. Najmlađima su na raspolaganju mini bazen, mini club, restoran, midi club, bioskop, mini amfiteatar i teen club sa igralištem, DJ kursom, bezalkoholnim barom, timskim igrama i internetom, što hotel čini izrazito pogodnim za duži i sadržajan porodični boravak.

Susesi Luxury Resort 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele prostran i luksuzan resort na peščanoj plaži, uz bogatu Ultra All Inclusive uslugu, veliki izbor sadržaja i atmosferu koja istovremeno pruža energiju i opuštanje. Bilo da je u planu porodično letovanje, odmor u paru ili boravak sa fokusom na komfor i raznovrsnost, ovaj hotel nudi iskustvo koje lako prerasta u leto koje se pamti.

Foto: Promo

