IDEALAN PROLEĆNI VIKEND JE PRED NAMA: Temperatura konačno skočila, ulice su pune ljudi - vreme idealno za uživanje u prirodi
Jedan pravi prolećni vikend konačno stiže posle nekoliko dana nestabilnog vremena, pa će današnji dan u većem delu Srbije proteći pod znakom prijatnog i sve toplijeg vremena. Dan je počeo svežije, ali Sunce od ranog jutra sija u celoj Srbiji, posebno u centralnim i severnim krajevima zemlje.
U najvećim gradovima očekuje se suvo vreme i ugodna temperatura — u Beogradu i Novom Sadu termometar će tokom dana pokazivati prijatne vrednosti dovoljno tople za šetnju ili kaficu napolju, dok u Nišu jutarnje sate obeležava malo svežiji vazduh, ali će i tamo popodne doneti prolećnu toplinu i duže sunčane periode.
Uz temperaturu koja će se kretati u intervalu između 17 i 19°C u Beogradu i Novom Sadu, i nešto niže u Nišu, vreme će biti više nego pristojno za sve one koji planiraju izlet ili produženi boravak u prirodi tokom ovog vikenda.
Nedelja donosi još vedriji prizvuk proleća - sa sve većim brojem sunčanih sati, dužim danom i toplijim popodnevnim satima, možemo reći da je hladnom talasu i zvanično došao kraj i da je došlo vreme da se što više slobodnih sati provodi napolju.
Prema najnovijim prognozama za Srbiju, narednih sedam dana, do 11. aprila, očekuje se promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Od nedelje do srede biće toplije, sa najvišim dnevnim temperaturama u većini mesta između 17 i 24 stepena. Od četvrtka do subote predviđa se pad maksimalnih temperatura, koje će se kretati od 12 do 17 stepeni.
Retka pojava kratkotrajne slabe kiše moguća je uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Slab prizemni jutarnji mraz (na visini od oko 5 cm od tla) očekuje se u nedelju i ponedeljak, 5. i 6. aprila, uglavnom u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji.
Ukratko, vreme pred nama obećava da će subota doneti delimično sunce i prijatne temperature nakon razvedravanja, dok će nedelja biti još toplija i s većim brojem sunčanih sati — što ovaj vikend čini idealnim za omiljene prolećne aktivnosti.