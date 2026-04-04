Prema najnovijim prognozama za Srbiju, narednih sedam dana, do 11. aprila, očekuje se promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Od nedelje do srede biće toplije, sa najvišim dnevnim temperaturama u većini mesta između 17 i 24 stepena. Od četvrtka do subote predviđa se pad maksimalnih temperatura, koje će se kretati od 12 do 17 stepeni.

Retka pojava kratkotrajne slabe kiše moguća je uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Slab prizemni jutarnji mraz (na visini od oko 5 cm od tla) očekuje se u nedelju i ponedeljak, 5. i 6. aprila, uglavnom u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji.