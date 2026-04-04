Vodostaji na gornjem toku Zapadne Morave i njenih pritoka beleže rast nakon nekoliko dana obilnih padavina, ali nadležni naglašavaju da za paniku nema razloga. Prema rečima hidrologa Dejana Vladikovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vrh talasa je trenutno prisutan na celom toku Zapadne Morave, a situacija se prati iz sata u sat.

- Nema razloga za veću paniku, ali je važno pratiti situaciju i postupati po uputstvima nadležnih službi - rekao je Vladiković.

U požeškom kraju vodostaji su podigli površine više hektara poljoprivrednog zemljišta, a put koji povezuje Požegu, Lučane i Guču i dalje je u prekidu. Stanovnici, srećom, nisu ugroženi, dok su sanirana manja klizišta. Slična situacija beleži se i na pritokama poput Đetinje, Skrapeža i Moravice, gde su vodostaji dostigli očekivane maksimume, ali bez ugrožavanja domaćinstava. Na mernom mestu Kratovska stena vodostaj je dostigao 623 centimetra, što je više od metar i po iznad granice vanredne odbrane od poplava, a sve službe su u pripravnosti.

Nabujale reke u Požeškom kraju Foto: Zvezdana Gligorijević

U narednim danima očekuje se porast temperature, što će dovesti do topljenja snega u planinskim predelima, uključujući Kopaonik, Taru i Zlatibor. Vladiković upozorava da će topljenje snega usporiti opadanje vodostaja na pojedinim rekama, posebno u slivovima Zapadne Morave, Moravice, kao i vodotokova povezanih sa Kopaonikom, poput Jošanice i Toplice. Ipak, stručnjaci napominju da modeli pokazuju kako situacija neće poprimiti dramatične razmere.

Građani u rizičnim područjima pozivaju se na oprez i praćenje zvaničnih obaveštenja.

- Nikako se ne sme prilaziti rekama niti pokušavati spasavanje imovine na svoju ruku - poručio je Vladiković.

Iako se vodostaji postepeno stabilizuju, nadležni ostaju u pripravnosti, a situacija u gornjem toku Zapadne Morave i dalje se prati, naročito u nebranjenim područjima, kako bi se pravovremeno reagovalo ukoliko dođe do iznenadnog porasta vode.