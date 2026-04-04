Slušaj vest

Mnogi građani u Srbiji poslednjih dana žale se na malaksalost, osećaj umora i manjak energije. Lekari i stručnjaci objašnjavaju da je reč o prirodnoj sezonskoj reakciji organizma, poznatoj kao prolećni umor, koja se javlja kod velikog broja ljudi kada dani počnu da se produžuju, a temperatura počne lagano da raste.

Tokom zime telo se navikava na kraće dane i manjak sunčeve svetlosti, što utiče na cirkadijalni ritam i lučenje hormona poput melatonina i serotonina. Sa dolaskom proleća, organizam se mora brzo prilagoditi na nove dnevne ritmove i intenzivnije svetlo, što može izazvati privremeni osećaj iscrpljenosti, pospanosti i malaksalosti.

Dodatni faktor je pomeranje sata na letnje vreme, koje je ove godine sprovedeno krajem marta. Čak i skok od jednog sata može poremetiti san i ritam spavanja, posebno kod ljudi koji su inače osetljivi na promene u rasporedu sna. Kombinacija sezonskih promena i pomeranja sata često rezultira dnevnim padom energije i težinom u zglobovima ili mišićima.

1/7 Vidi galeriju Prolećni umor Foto: Shutterstock

Stručnjaci iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozoravaju da je reč o prirodnoj reakciji organizma na promenu godišnjeg doba, ali ističu da se pravilnom ishranom, fizičkom aktivnošću, dovoljnim unosom vode i kvalitetnim snom ovi simptomi mogu znatno ublažiti.

Čoveku je potrebno izvesno vreme da se prilagodi na duže dane i više sunčeve svetlosti i u ovom periodu često sebi postavljamo pitanje kako da pobedimo prolećni umor.