Umorni ste i bez energije ovih dana? Evo zašto se javlja prolećni umor - postoji i par trikova kako da se brzo prilagodite
Mnogi građani u Srbiji poslednjih dana žale se na malaksalost, osećaj umora i manjak energije. Lekari i stručnjaci objašnjavaju da je reč o prirodnoj sezonskoj reakciji organizma, poznatoj kao prolećni umor, koja se javlja kod velikog broja ljudi kada dani počnu da se produžuju, a temperatura počne lagano da raste.
Tokom zime telo se navikava na kraće dane i manjak sunčeve svetlosti, što utiče na cirkadijalni ritam i lučenje hormona poput melatonina i serotonina. Sa dolaskom proleća, organizam se mora brzo prilagoditi na nove dnevne ritmove i intenzivnije svetlo, što može izazvati privremeni osećaj iscrpljenosti, pospanosti i malaksalosti.
Dodatni faktor je pomeranje sata na letnje vreme, koje je ove godine sprovedeno krajem marta. Čak i skok od jednog sata može poremetiti san i ritam spavanja, posebno kod ljudi koji su inače osetljivi na promene u rasporedu sna. Kombinacija sezonskih promena i pomeranja sata često rezultira dnevnim padom energije i težinom u zglobovima ili mišićima.
Stručnjaci iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozoravaju da je reč o prirodnoj reakciji organizma na promenu godišnjeg doba, ali ističu da se pravilnom ishranom, fizičkom aktivnošću, dovoljnim unosom vode i kvalitetnim snom ovi simptomi mogu znatno ublažiti.
Čoveku je potrebno izvesno vreme da se prilagodi na duže dane i više sunčeve svetlosti i u ovom periodu često sebi postavljamo pitanje kako da pobedimo prolećni umor.
U najvećem broju slučajeva, prolećni umor je privremen i prolazi nakon nekoliko dana do nedelju dana, kada se telo adaptira na nove uslove. Ukoliko simptomi traju duže ili su intenzivni, lekari preporučuju konsultaciju sa stručnjakom kako bi se isključili drugi mogući zdravstveni uzroci.