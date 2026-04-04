Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Lazarevu subotu ili Vrbicu. Ovaj praznik posvećen je deci, a seća nas na vaskrsenje pravednog Lazara iz Vitinije koga je Isus Hristos vaskrsao iz mrtvih.

Vaskrsenje Lazarevo videlo je mnogo ljudi, koji su kasnije širili vest o Hristovom čudu. Nakon vaskrsenja, Lazar je živeo još trideset godina kao episkop na Kipru, gde je i sahranjen.

Na današnji praznik vernici beru grane vrbe koji se osveštaju u crkvi, a potom se od njih prave venci za glavu i odatle ime praznika Vrbica.

Foto: Shutterstock

Ovaj praznik važi za dečiji zbog Hristovih reči koje je reko polazeći u Jerusalim: "Pustite decu meni, jer takvih je Carstvo nebesko".

Običaj nalaže da se na današnji praznik bere cveće, koje treba da prenoći u vodi, kako bi se sutra, na praznik Cveti, ukućani umili tom vodom i bili rumeni tokom čitave godine.

Mladi ljudi danas jedni druge daruju cvećem, a ponegde u Srbiji još uvek na ulice izlaze Lazarice, pa od vrata do vrata donose sreću i blagoslov.

Veruje se da su umele i da prokunu, pa su domaćini uvek prema njima ljubazni i darežljivi.

Foto: Youtube Printscreen

U znak zahvalnosti, najčešće ih daruju jajima, što je simbol vaskrsnuća.

Kako je u toku Vaskršnji post, na današnji dan trpeza treba biti posna, ali je ulje dozvoljeno. Osim toga, nije dobro veseliti se, igrati i pevati, već dan posvetiti molitvi.

Današnji praznik najavljuje sutrašnji - Cveti, kada je Isus Hristos svečano ušao u Jerusalim.