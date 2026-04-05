Širom Srbije ovog leta očekuju nas ekstremni uslovi, jer će se temperature kretati od 40 do 42 stepena, što će period od jula do septembra učiniti jednim od najtežih poslednjih godina.

Tropsko leto pred nama

Ivan Ristić kaže da nas prvi tropski talas ovog leta čeka tokom treće dekade juna.

Ivan Ristić prognozira tropsko leto Foto: Kurir Televizija, Shutterstock

- Kada pregrmimo hirovito proleće, koje će biti toplije od proseka za 0,5 do 1 stepen, čeka nas vreo šok jer slede ozbiljne letnje vrućine. Velike su šanse da ovog leta imamo četiri toplotna talasa. Naime, dugoročne prognoze ukazuju na to da će leto biti izuzetno toplo. Najtopliji periodi leta, odnosno najjači toplotni talasi biće tokom treće dekade juna i treće dekada jula - rekao je Ristić u svojoj vremenskoj prognozi i dodao:

Tropske vrućine

- Jul 2026. godine biće mesec ekstrema. Ristić predviđa prosečne maksimalne temperature između 26 i 30 stepeni, ali uz veći broj tropskih dana. Najtopliji period nas očekuje oko 25. jula, kada bi termometri u Srbiji mogli da pokažu neverovatnih 42 stepena, a u Beogradu 41 stepen. Poseban fokus je na drugoj dekadi jula, koja se smatra kritičnom za nastanak superćelijskih oluja.

Stiže i Super El Ninjo

Za razliku od juna i jula, napominje Ristić, avgust bi trebao biti stabilniji.

- Biće pravi letnji mesec, tropski i vreo sa dosta sparine.Pod uticajem priliva toplog afričkog vazduha, koji će trajati praktično od kraja juna pa sve do septembra, toplotni talasi u avgustu će biti dugotrajni. Sa merenjima i do 40 stepeni - kaže Ristić.

Ovakva vremenska predviđanja se uklapaju i u globalnu sliku "Severe Weather Europe", koji naglašava da "Super El Ninjo" pojačava ekstreme i menja stabilnost atmosfere, pretvarajući leto u sezonu visokog rizika.

Kurir.rs/ Informer