Jovana na luksuznom brodu daje infuzije od 1.400$: Evo šta joj milioneri traže da bi ostali mladi! Zarade na kruzeru i do 10.000$!
"Prijatelj je počeo da radi na brodu kao specijalista intravenske terapije i predložio mi da pokušam i ja. Želela sam da istražim drugačija mesta, nacionalnosti, kulture, države... Aplicirala sam i sredinom februara dobila američku radnu vizu. Već krajem tog meseca letela sam za Majami. Sve se dogodilo neverovatno brzo - ljudi su gledali moje fotografije i mislili da sam otišla na odmor. Niko nije očekivao da ću samo tako da presečem i - odem!"
Ovo za Kurir, uz osmeh, priča Jovana Bojić (23) iz Novog Bečeja, koja je donedavno radila kao medicinska sestra na hematologiji u Kliničkom centru Vojvodine, a danas na luksuznim kruzerima bogatim klijentima daje infuzije čija cena ide od 300 do neverovatnih 1.400 dolara!
Zahvaljući ovom poslu, Jovana je oplovila Karibe, obišla već 25 zemalja sveta i doživela avanture koje će, kako kaže, pamtiti za ceo život.
A sve je počelo prilično neočekivano.
Specijalizacija u Majamiju
- Kad mi je prijatelj predložio da pokušam, nisam oklevala. Prošla sam tri intervjua na engleskom jeziku, zatim otišla u Majami na specijalizaciju i odmah nakon toga se ukrcala na brod. Kompanija za koju radim ima svoje timove na najvećim kružnim linijama. S prvim ugovorom radila sam isključivo na Karibima, dok sada imam priliku da vidim mnogo više - nakon Kariba idemo ka Kaliforniji, a potom i na Aljasku - objašnjava ona.
Putnici na kruzerima su, kako kaže, najčešće Amerikanci i uglavnom pripadaju imućnijem sloju, iako ponuda postoji za različite budžete:
- Cene putovanja kreću se od 2.000 dolara za najjednostavnije kabine, pa do preko 50.000 dolara, u zavisnosti od rute, trajanja i nivoa luksuza.
Njeni klijenti su svih uzrasta, od 18 do 80 i više godina:
- Bukvalno svi - od 18 do 80 i više godina, i muškarci i žene.
Jovanin posao podrazumeva rad s gostima kroz konsultacije i primenu različitih vrsta intravenskih terapija:
- Svaki gost najpre zakazuje termin, a zatim radimo detaljnu konsultaciju. Važno mi je da znam sve o njihovom zdravstvenom stanju kako bih mogla da preporučim odgovarajući tretman. Radim s nekoliko tipova infuzija - vitaminskim, koje jačaju imunitet, ubrzavaju metabolizam ili poboljšavaju stanje kože, i čija cena počinje od 299 dolara.
Posebno izdvaja NAD+ terapiju, koja još uvek nije dostupna na našim prostorima.
- To je infuzija koja je dobra za regeneraciju svih ćelija u organizmu, depresiju, antiejdžing, anksioznost, prestanak pušenja, odvikavanje od alkohola... Cena je od 1.399 dolara pa naviše.
Bez slobodnog dana
Jovana radi 52 sata nedeljno, bez slobodnog dana, ali ističe da nije baš toliko naporno.
- Nemam klasičan slobodan dan, ali raspored varira. Postoje "sea day" (dan na moru) i "port day" (dan u luci). Dešava se da nekoliko dana zaredom radim samo po četiri sata, uglavnom po podne, tako da fizički nije preteško.
Jovana objašnjava da visina zarade na kruzeru pre svega zavisi od pozicije, ali i ličnog učinka.
- Većina zaposlenih radi na procenat, što mnogi ne znaju. Tako je i u mom slučaju. To mi odgovara, jer nisam ograničena fiksnom platom, već je sama kreiram u zavisnosti od prodaje. Na mesečnom nivou to može biti oko 2.000 dolara, ali i više od 10.000.
Život na brodu, kaže, zahteva prilagođavanje.
- Kabine su male, ali sam imala sreću da ne delim prostor ni sa kim. Kolege dolaze iz celog sveta - najviše s Filipina, iz Indije, Tajlanda i Južne Afrike, ali ima i ljudi s Balkana, što mnogo znači zbog jezika.
Jovana je obišla neke od najlepših država sveta, a najjači utisak joj je ostavio Portoriko. Ljudi su, kako kaže, prijatni i druželjubivi, i uvek spremni da pomognu.
Najteži deo ovog posla je odvojenost od porodice, ali pored toga, ima i rizičnih situacija.
Tokom rada Jovana je upoznala brojne zanimljive ljude, ali joj je jedan susret posebno ostao urezan u pamćenju. Reč je o 81-godišnjem Amerikancu Džeju, koji je u početku bio skeptičan prema terapiji.
- Došao je sa suprugom da se raspita o tretmanima. Bio je u invalidskim kolicima i na kiseoniku, veoma slabo pokretan. Nakon konsultacije preporučila sam mu NAD+ infuziju. Pristao je i uradili smo tretman. Posle izvesnog vremena, menadžer me je pozvao i rekao da me neko traži. Bio je to on - došetao je do klinike bez kiseonika da mi se zahvali. Rekao je da se ne seća kad se poslednji put osećao tako dobro - priča Jovana.
- Tokom sezone uragana, dešava se da menjamo rute ili preskačemo destinacije jer je nemoguće pristati u luku. Međutim, celokupno iskustvo je nešto što se pamti celog života - kaže ona sa osmehom i dodaje da ovakav način života nije za svakoga, ali da bi mladima definitivno preporučila da probaju.
- Međutim, rad na brodu nije za ceo život. Treba ga dozirati i raditi onda kad je vreme za to. Jako je teško "skinuti" se s broda, brodski rečeno, jer uvek tražimo više i svima nam je uvek na umu: "Samo još jedan ugovor i neću više" - objašnjava Jovana.