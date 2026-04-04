"Prijatelj je počeo da radi na brodu kao specijalista intravenske terapije i predložio mi da pokušam i ja. Želela sam da istražim drugačija mesta, nacionalnosti, kulture, države... Aplicirala sam i sredinom februara dobila američku radnu vizu. Već krajem tog meseca letela sam za Majami. Sve se dogodilo neverovatno brzo - ljudi su gledali moje fotografije i mislili da sam otišla na odmor. Niko nije očekivao da ću samo tako da presečem i - odem!"

Ovo za Kurir, uz osmeh, priča Jovana Bojić (23) iz Novog Bečeja, koja je donedavno radila kao medicinska sestra na hematologiji u Kliničkom centru Vojvodine, a danas na luksuznim kruzerima bogatim klijentima daje infuzije čija cena ide od 300 do neverovatnih 1.400 dolara!

Jovana j esredinom februara dobila vizu Foto: Privatna arhiva

Zahvaljući ovom poslu, Jovana je oplovila Karibe, obišla već 25 zemalja sveta i doživela avanture koje će, kako kaže, pamtiti za ceo život.

A sve je počelo prilično neočekivano.

Specijalizacija u Majamiju

- Kad mi je prijatelj predložio da pokušam, nisam oklevala. Prošla sam tri intervjua na engleskom jeziku, zatim otišla u Majami na specijalizaciju i odmah nakon toga se ukrcala na brod. Kompanija za koju radim ima svoje timove na najvećim kružnim linijama. S prvim ugovorom radila sam isključivo na Karibima, dok sada imam priliku da vidim mnogo više - nakon Kariba idemo ka Kaliforniji, a potom i na Aljasku - objašnjava ona.

Putnici na kruzerima su, kako kaže, najčešće Amerikanci i uglavnom pripadaju imućnijem sloju, iako ponuda postoji za različite budžete:

- Cene putovanja kreću se od 2.000 dolara za najjednostavnije kabine, pa do preko 50.000 dolara, u zavisnosti od rute, trajanja i nivoa luksuza.

Njeni klijenti su svih uzrasta, od 18 do 80 i više godina:

Bukvalno svi - od 18 do 80 i više godina, i muškarci i žene.

Jovanin posao podrazumeva rad s gostima kroz konsultacije i primenu različitih vrsta intravenskih terapija:

- Svaki gost najpre zakazuje termin, a zatim radimo detaljnu konsultaciju. Važno mi je da znam sve o njihovom zdravstvenom stanju kako bih mogla da preporučim odgovarajući tretman. Radim s nekoliko tipova infuzija - vitaminskim, koje jačaju imunitet, ubrzavaju metabolizam ili poboljšavaju stanje kože, i čija cena počinje od 299 dolara.

Posebno izdvaja NAD+ terapiju, koja još uvek nije dostupna na našim prostorima.

- To je infuzija koja je dobra za regeneraciju svih ćelija u organizmu, depresiju, antiejdžing, anksioznost, prestanak pušenja, odvikavanje od alkohola... Cena je od 1.399 dolara pa naviše.

Bez slobodnog dana

Jovana je radila kao medicinska sestra u Novom Sadu, ali je želela da putuje i stekne nova iskustva.

Jovana radi 52 sata nedeljno, bez slobodnog dana, ali ističe da nije baš toliko naporno.

- Nemam klasičan slobodan dan, ali raspored varira. Postoje "sea day" (dan na moru) i "port day" (dan u luci). Dešava se da nekoliko dana zaredom radim samo po četiri sata, uglavnom po podne, tako da fizički nije preteško.

Zarada i preko 10.000 dolara Jovana objašnjava da visina zarade na kruzeru pre svega zavisi od pozicije, ali i ličnog učinka. - Većina zaposlenih radi na procenat, što mnogi ne znaju. Tako je i u mom slučaju. To mi odgovara, jer nisam ograničena fiksnom platom, već je sama kreiram u zavisnosti od prodaje. Na mesečnom nivou to može biti oko 2.000 dolara, ali i više od 10.000.

Život na brodu, kaže, zahteva prilagođavanje.

- Kabine su male, ali sam imala sreću da ne delim prostor ni sa kim. Kolege dolaze iz celog sveta - najviše s Filipina, iz Indije, Tajlanda i Južne Afrike, ali ima i ljudi s Balkana, što mnogo znači zbog jezika.

Jovana je obišla neke od najlepših država sveta, a najjači utisak joj je ostavio Portoriko. Ljudi su, kako kaže, prijatni i druželjubivi, i uvek spremni da pomognu.

Najteži deo ovog posla je odvojenost od porodice, ali pored toga, ima i rizičnih situacija.

Zadovoljne mušterije Tokom rada Jovana je upoznala brojne zanimljive ljude, ali joj je jedan susret posebno ostao urezan u pamćenju. Reč je o 81-godišnjem Amerikancu Džeju, koji je u početku bio skeptičan prema terapiji. - Došao je sa suprugom da se raspita o tretmanima. Bio je u invalidskim kolicima i na kiseoniku, veoma slabo pokretan. Nakon konsultacije preporučila sam mu NAD+ infuziju. Pristao je i uradili smo tretman. Posle izvesnog vremena, menadžer me je pozvao i rekao da me neko traži. Bio je to on - došetao je do klinike bez kiseonika da mi se zahvali. Rekao je da se ne seća kad se poslednji put osećao tako dobro - priča Jovana.

Jovana je obišla Karibe i doživela iskustva koja će pamtiti ceo život.

- Tokom sezone uragana, dešava se da menjamo rute ili preskačemo destinacije jer je nemoguće pristati u luku. Međutim, celokupno iskustvo je nešto što se pamti celog života - kaže ona sa osmehom i dodaje da ovakav način života nije za svakoga, ali da bi mladima definitivno preporučila da probaju.

- Međutim, rad na brodu nije za ceo život. Treba ga dozirati i raditi onda kad je vreme za to. Jako je teško "skinuti" se s broda, brodski rečeno, jer uvek tražimo više i svima nam je uvek na umu: "Samo još jedan ugovor i neću više" - objašnjava Jovana.





